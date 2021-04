Ionuţ Rada, înainte de „U” Craiova – CFR Cluj: „Îmi este foarte greu să aleg o echipă!”

Lansat în fotbalul mare de Craiova, Ionuţ Rada şi-a câştigat respectul şi renumele la alte echipe. Una dintre acestea este CFR Cluj, viitoarea adversară a Universităţii din jocul de duminică, de la ora 21.30, de pe stadionul „Ion Oblemenco”, şi totodată una dintre contracandidatele Ştiinţei în lupta pentru titlu. Fostul fotbalist, ajuns la 38 de ani, şi-a făcut un obicei în a analiza video meciurile din Liga 1, desluşind tacticile de joc alese de antrenori. Astăzi, Ionuţ Rada a vorbit, într-un amplu interviu acordat GdS, despre derbiul din ultima etapă a campionatului regular, a „disecat” atât gruparea din Bănie, cât şi pe cea din Gruia. A vorbit totodată despre lupta pentru titlu şi despre arbitrajele mai slabe, dar şi despre jocurile de culise.

„Lupta pentru titlu se va da în play-off”

GdS: Cum prefaţezi derbiul de duminică, dintre Universitatea Craiova şi CFR Cluj, ce încheie campionatul regular?

Ionuţ Rada: E clar că ultima etapă e mai aşa… Înainte, când era un campionatul clasic, aveam emoţii să aflăm cine va fi pe primul loc. Acum nu contează atât de mult rezultatul acestei ultime etape, pentru că este clar că lupta pentru titlu se va da în play-off. Şi Craiova este înscrisă în această luptă pentru campionat. Arată bine, este mult mai organizată. Aşa cum am observat cu toţii, i se potriveşte mai bine sistemul schimbat de Ouzounidis, de la 4-3-3 la 4-2-3-1. Echipa se mişcă destul de bine. CFR vine după o victorie cu Dinamo, dar un joc nereuşit, în timp ce Craiova vine după un joc destul de bun cu FCSB. Probabil va fi un meci echilibrat. Nu ştiu cât se vor deschide cele două echipe. Repet: în play-off cred că vor lupta mai mult. Acolo trebuie să se vadă cine îşi doreşte cu adevărat acest campionat! Acum, indiferent cine va pierde, nu va conta foarte mult, nu e ca o finală. Asta pentru că sunt destul de apropiate ca punctaj în clasament, iar înjumătăţirea punctelor ţine lupta foarte aprinsă. Va conta însă ca moral.

GdS: Glumind puţin, prin prisma programărilor din campionatul regular, cele trei au început deja play-off-ul. S-a jucat FCSB-CFR, FCSB – Craiova, acum Craiova – CFR…

I.R.: Da, aşa s-a nimerit, ca în finalul campionatului regular să fie programate meciurile dintre echipele ce luptă pentru titlu. Şi anul trecut tot aceste trei echipe au fost în faţă. Este un lucru bun că au reuşit să-şi păstreze un echilibru şi au ţinut nivelul de performanţă destul de sus pentru Liga 1. Este de văzut ce se va întâmpla. Şi meciurile trecute, pe care le-am analizat, stăteam şi mă întrebam unde se va face diferenţa. Cu siguranţă acum am văzut nişte meciuri din care chiar nu ne putem da seama. Dacă înainte CFR Cluj gestiona meciurile de la un cap la celălalt, chiar dacă nu avea un joc spectaculos, acum am văzut şi la Craiova, dar şi la FCSB, alternări de formă şi de evoluţii. E foarte greu să-ţi dai seama cine este favorită. CFR are şi ea slăbiciunile ei, aşa cum au şi Craiova, dar şi FCSB. Cele trei echipe pleacă în lupta pentru titlu cu şanse egale. Va conta cine va greşi mai puţin, cine va fi mai pregătită, cine va rezista presiunii.

Nu crede în arbitraje „comandate” şi îl vrea pe Săndoi în play-off

GdS: Din păcate, în ultimul timp unele meciuri au fost decise de greşelile de arbitraj. Crezi că vor influenţa şi lupta pentru titlu?

I.R.: Din păcate, da! Vedem că s-au întâmplat şi împotrivă, dar şi pentru aceste echipe. Indiferent de ce moment al campionatului vorbim am văzut greşeli foarte mari. Până când nu o să avem VAR, nu scăpăm. Am văzut şi în Liga Campionilor greşeli din pricina rapidităţii fazei, arbitrul a fost mascat sau mai ştiu eu ce, dar la un nivel mult mai mic. Se întâmplă, dar nu cred că ar trebui să ne gândim atât de departe, să facem diferite legături. Am văzut că lumea îşi tot imaginează că X este arbitrul echipei Y, iar eu nu mai cred aceste lucruri. Cred că s-a văzut că lumea poate să plătească cu vârf şi îndesat pentru orice nereguli pe care le poate face. Din punctul ăsta de vedere, nu vreau să mă mai gândesc că pot exista astfel de probleme. Dar, da, se poate ca un arbitru să greşească, să nu fie atât de pregătit pentru unele meciuri. Cum noi vorbim de arbitri şi ei pot să vorbească despre nivelul Ligii 1, care într-adevăr nu este unul tocmai spectaculos, pentru că a scăzut destul de mult calitativ. Nu trebuie să dăm vina pe arbitri, dar vor influenţa meciuri. Să sperăm că nu vor fi greşeli atât de mari, astfel încât să avem parte doar de scandaluri. Eu îmi doresc să vedem echipele la nivelul lor cel mai bun şi acele greşeli să nu fie atât de mari.

GdS: Aş vrea să te întreb şi cine îţi doreşti să completeze locurile din play-off, ţinând cont că mâine seară se va trage linie?

I.R.: Mi-aş dori să ia parte la play-off şi Chindia Târgovişte. Sunt oltean şi ţin cu Emil Săndoi. A făcut un lucru incredibil acolo. Chiar au practicat un fotbal frumos, organizat, au avut un sistem clasic, 4-4-2. Emil Săndoi este un antrenor cum rar găseşti în România! Din toate punctele de vedere. Şi al bun simţului şi felul cum pregăteşte echipa. Cred că ar trebui să vorbim de fiecare dată mai mult despre astfel de antrenori, pentru că am avea mult mai mult de câştigat în fotbalul din România. Din păcate, unii antrenori, şi nu vreau să le dau numele, sunt nişte măscărici pe marginea terenului! Lucrul ăsta arată problemele care sunt în fotbal şi nu neapărat că eu, antrenorul, mă implic în viaţa unei echipe sau sunt conectat la meci. Aş vrea ca antrenorii să fie de genul lui Emil Săndoi, să fie scos în evidenţă prin modul cum se poartă şi prin declaraţiile făcute, la tot felul de exemple pe care ni le dă. De aceea aş prefera să o văd pe Chindia Târgovişte în play-off, nu pentru că aş avea ceva cu celelate echipe.

GdS: Mulţi spun, apropo de simpatii şi antipatii, că atât Clinceniul, cât şi Botoşaniul ar fi apropiate de FCSB. Crezi în jocurile de culise?

I.R.: Îţi dai seama că acum, de fiecare dată cum găsim o mică legătură încercăm să tulburăm apele. Ne place să facem asta şi parcă dă o culoare altfel fotbalului. Dar, totuşi, ar trebui ca lucrurile să se rezume doar la ce se întâmplă pe teren. Tot timpul o să se găsească unul să comenteze. Cât ar fi firicelul acela de subţire, tot se găseşte o legătură. Fie la arbitru, fie la echipe. Mesajul meu este ca lumea să se uite pe teren! Şi dacă este să analizăm ceva, să spunem: da, echipa sau jucătorul X a greşit, nu a reuşit să se ridice la nivelul dorit pentru a câştiga acel meci. Nu trebuie să ne gândim la nişte lucruri externe, pentru că nu face bine fotbalului nostru, imaginii. Nu cred că suntem noi perfecţi pe terenul de fotbal, încât să spunem că doar din cauza factorului extern s-a pierdut un meci.

Îi place Vlădoiu şi Ivan şi îl aşteaptă pe Koljic cu goluri

GdS: Şi pentru că tot ai spus să ne uităm pe teren, acolo vedem că Universitatea Craiova are cea mai bună defensivă din ţară. Anii trecuţi CFR-ul avea cea mai bună apărare, deci vedem un capitol la care oltenii le-au luat deja faţa ardelenilor.

I.R.: Da, să ştii! Pentru că noul staff de la Craiova sesizase problemele din apărare şi a lucrat mai mult acolo. Era clar că linia de apărare era destul de expusă, pentru că nu este o linie rapidă, mai ales la nivelul fundaşilor centrali, şi era normal să regleze lucrurile cumva. Au schimbat sistemul şi se vede un echilibru acum. Încă este de lucru, pentru că Nistor nu este atât de obişnuit să facă faza defensivă. Însă, în momentul în care i se spune să nu plece din acea zonă, contează foarte mult pentru apărare. Iar în benzi, acolo unde joacă Bancu şi Vlădoiu sau Vătăjelu, lucrurile merg bine. Sunt jucători cu experienţă, care mie îmi plac foarte mult. Îmi place Vlădoiu şi sper să revină la forma lui bună, de dinaninte de accidentare, pentru că se vede că nu este 100% în formă. Se vede şi că este un jucător care poate să crească. Putem vorbi despre o linie de apărare din ce în ce mai sudată. E clar că randamentul va fi şi mai bun dacă joacă mult timp împreună. Dacă au şi jucători de siguranţă în faţa apărării, inevitabil apar şi rezultatele care îmbunătăţesc cifrele.

GdS: Stăm bine în apărare, dar, după cum ştii, oltenilor le place atacul, le plac golurile. În acest sezon am cam suferit la capitolul ofesiv. Crezi că revenirea lui Koljic va rezolva acest aspect în play-off?

I.R.: Da, golul şi spectacolul sunt doi factori pe care şi-i doresc oltenii. Am crescut şi am jucat la Craiova şi ştiu că acolo nu te poţi apăra şi atât. Nu poţi să practici un joc de aşteptare. Lumea îşi doreşte spectacol, îşi doreşte goluri. Au avut ceva probleme în atac şi mă bucură pofta de joc a lui Ivan, pentru că poziţionarea lui în zonă centrală a arătat că poate face jocuri bune. Încă are nevoie de încredere şi de antrenamente pe parte de finalizare, pentru că a avut multe ocazii. Ştiţi foarte bine că la Craiova problema nu o reprezintă crearea ocaziilor, ci finalizarea lor, deci rămâne să urmărim. Koljic revine după o accidentare gravă şi nu va fi uşor din punct de vedere mental. Noi ştim că el, ca şi naţie, vine dintr-o ţară cu o personalitate şi cu un curaj foarte mare. Sper, din tot sufletul, ca el să depăşească momentul acesta şi să revină la forma de la începutul campionatului. În cazul acesta, probabil că Ivan va fi sacrificat şi va juca din nou în bandă sau în spatele vârfurilor. Dar e clar: Koljic este un marcator! Legat de el, îmi plăceau acele combinaţii pe care le făcea în zonă centrală cu Cicâldău. Este un jucător care ştie să joace în aşezare şi care apare bine pe bara scurtă. A fost un jucător care, într-adevăr, le-a lipsit. Acum totul va depinde de el.

„Ar fi frumos să vedem măcar ultimele etape cu spectatori”

GdS: În meciul de duminică, şi nu numai, lipseşte principalul aliat al Universităţii Craiova, publicul. Este cea mai dezavantajată echipă dintre cele care luptă pentru titlu?

I.R.: Da! Ţinând cont de publicul care venea în număr foarte mare la Craiova putem spune asta. Dar publicul poate să aibă şi părţi negative. Poate să te şi ajute, dar dacă jocul nu merge, aşa cum am văzut de multe ori la Craiova, poate să te doboare, dacă nu eşti pregătit. În momentul în care mergi la astfel de echipe, cu suporteri pătimaşi, trebuie să te aştepţi la o presiune mare din parte lor. Dintre cele trei candidate la titlu, Craiova a adus cei mai mulţi suporteri la stadion şi da, poate fi un dezavantaj. Ar fi frumos să vedem măcar ultimele etape cu spectatori, chiar şi cu 30% din capacitatea stadionului. Nu cred că ar fi o problemă dacă totul ar fi organizat cum trebuie.

GdS: Cum ai caracteriza campionatul făcut de CFR?

I.R.: A avut un an european destul de bun, cu o ieşire destul de tristă. Jocul lor a mers la început destul de bine, la venirea lui Edi Iordănescu, după care au apărut unele nemulţumiri. A venit şi perioada aceea în care au apărut jucători fie cu Covid, fie cu accidentări, şi s-a văzut acest lucru. Nici la ultimul meci nu au avut o evoluţie tocmai bună şi e clar: lumea doreşte altceva de la CFR Cluj. Dar, aşa cum am văzut în ultimii ani la această echipă, nu putem spune că a făcut tot timpul spectacol.

CFR se bazează foarte mult pe omogenitate, pe jucătorii cu experienţă, pe gestionarea unor astfel de meciuri importante, cum vor fi cele din play-off. Ne-au arătat-o la meciurile tari că pot să câştige, chiar dacă în unele jocuri ne dădeau senzaţia că nu mai poate, că au obosit. Şi eu sunt curios cum se va comporta în acest an, pentru că şi Deac a ajuns la o vârstă, şi Vinicius, Hoban. Este vorba şi de o oboseală fizică, dar şi mentală. Sunt curios cum va gestiona CFR lupta pentru titlu, pentru că ar fi al patrulea an consecutiv în care l-ar câştiga. Va fi o presiune în plus pe Edi Iordănescu, pentru el a venit la un club care a luat deja trei titluri consecutive şi are o echipă care a rămas cam aceeaşi.

Ionuţ Rada: „Îmi doresc să câştige cine e mai bun”

GdS: Şi acum vine întrebarea cea mai grea: cu cine ţii duminică şi dacă ai curaj să faci o ierarhie prevăzând finalul play-off-ului?

I.R.: O să ţin cu fotbalul românesc! Probabil, când o să intre şi Rapid în Liga 1 şi o să fie în ‘careul de aşi’, o să fiu bine împărţit. O să fiu 25% cu fiecare echipă la care am jucat. Eu sunt onorat că sunt trei echipe unde eu am evoluat care se bat la campionat. La CFR Cluj am jucat cei mai mulţi ani, cinci. Însă, într-o luptă de genul ăsta, vă daţi seama că îmi doresc să câştige cine e mai bun, cine merită. Nu pot să ascund că m-am născut, am crescut şi am debutat la Craiova, că acolo m-am îndrăgostit de fotbal. Recunosc că îmi este foarte greu să aleg o echipă. Sper ca la final toată lumea să vadă şi să primească ceea ce îşi doreşte de la acest play-off.

GdS: Ne place ce faci în acele antrenamente video pe care le expui, dar şi cele în care analizezi unele meciuri. Mă gândesc că următorul pas va fi să devi şi antrenor, să treci la următorul nivel.

I.R.: Da, multă lume mă întreabă de ce nu fac meseria asta. Ca să mă fac antrenor ar trebui să mă pun în pielea a 28 de jucători şi să încerc să-i înţeleg pe toţi. Plus relaţia cu patronatul şi cu oamenii din jur. Mi-ar fi destul de greu şi în momentul ăsta nu sunt pregătit. Dar niciodată să nu spui niciodată. Eu încerc, prin acele analize, prin proiectul ‘The Rada Way’, să arăt şi din punctul meu de vede, al unui jucător, cum văd fazele, cum se întâmplă anumite lucruri, unde este o problemă şi, cumva, să-i ofer celui care îmi urmăreşte conţinutul să vadă şi altfel fotbalul. Să-l înţeleagă mai bine sau măcar să contribui la ideiile lui. În plus, proiectul ăsta se bazează pe educaţie, pe mentalitate şi pe mişcare, pentru că asta promovez în principal. Îmi doresc ca oamenii să facă mai mult sport. Îmi place ceea ce fac şi îmi doresc să transmit energie către oameni, să-i inspir, să facă o genuflexiune în plus faţă de ieri.

