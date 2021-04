Manchester City, prima şansă de calificare în semifinalele Ligii după 2-1 cu Dortmund

Manchester City a învins-o pe Borussia Dortmund cu scorul de 2-1, marţi seară, pe teren propriu, după un final dramatic, în sferturile de finală ale Ligii Campionilor.

Belgianul Kevin De Bruyne (19) a deschis scorul pentru echipa pregătită de Pep Guardiola, în urma unei erori a lui Emre Can. Borussia a egalat prin Marco Reus (84), servit de Erling Haaland, dar gazdele au smuls victoria în ultimul minut regulamentar, prin golul lui Phil Foden (90), din pasa lui Ilkay Gundogan.

Borussia a mai fost aproape de gol prin Bellingham şi Haaland, dar de fiecare dată portarul Ederson s-a opus. Şi City a avut o şansă bună, însă Hitz l-a blocat pe Foden. Reamintim că meciul de pe „Etihad“ a fost condus de arbitrul român Ovidiu Haţegan.

Manchester City: Ederson – Kyle Walker, Stones, Ruben Dias, Cancelo -Rodri, Gundogan – Mahrez, De Bruyne, Foden – B. Silva (59, Gabriel Jesus). Antrenor: Josep Guardiola.

Dortmund: Hitz – Morey (81, Meunier), Akanji, Hummels, Guerreiro – Bellingham, Can, Dahoud (81, Delaney) – Knauff (63, Reyna), Haaland, Reus (căpitan). Antrenor: Edin Terzic.

„Mergem la Dortmund să câştigăm meciul. În prima repriză a meciului de astăzi (marţi – n.r.), nu am fost siguri pe noi când am avut mingea în posesie. În partea a doua totul a fost mult mai bine şi am avut mai multe şanse la 1-0 să ne desprindem pe tabelă. Aceasta a fost soarta primului meci, acum avem altă şansă săptămâna viitoare. Am încredere că putem ajunge în semifinale“, a spus Pep Guardiola.

