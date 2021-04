Toni Petrea: „Andrei Vlad ne-a ajutat să câștigăm un punct“

Antrenorul formației FCSB, Toni Petrea, s-a declarat mulțumit cu punctul obținut la Giurgiu, în jocul cu Universitatea Craiova.

„A fost o partidă disputată, așa cum am anticipat. Am întâlnit un adversar bun, periculos pe contraatac. Au fost situații de poartă de ambele părți. S-a observat un plus de prospețime la Craiova. Au depus un efort considerabil, au fost anumite greșeli, pe care le pun pe seama lipsei de prospețime. Andrei Vlad a apărat un penalti, ne-a ajutat să câștigăm un punct. Dar și noi puteam marca pe final de joc și puteam câștiga. Nu știu, însă, dacă era meritat“, a declarat Toni Petrea.

