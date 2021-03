Preliminarii CM 2022 / Tricolorii, obligaţi să câştige în Armenia!

Naţionala României întâlneşte astăzi, de la ora 19.00 (Pro X), pe arena „Republican Vazgen Sargsyan”, reprezentativa similară a Armeniei. Partida contează pentru etapa a 3-a din Grupa J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022, găzduite de Qatar.

Disputa va fi arbitrată de o brigadă din Letonia, compusă din Andris Treimanis (central), Haralds Gudermanis, Aleksejs Spasjonnikovs (asistenţi), iar Vitalikj Spasjonnikovs (rezervă).

Importanţa celor 3 puncte puse în joc este foarte mare. Asta după ce Armenia a câştigat în etapa a 2-a cu Islanda şi s-a postat pe locul doi în clasament, emiţând pretenţii în faţa tricolorilor, chiar dacă nu va beneficia de aportul vedetei Henrikh Mkhitaryan. Trebuie menţionat faptul că naționala pregătită de spaniolul Joaquin Caparros are cinci meciuri consecutive fără eșec. N-a mai pierdut din septembrie, atunci când a cedat la Skopje, în fața Macedoniei de Nord, scor 1-2.

Toşca: „Trebuie să fim o echipă şi să dăm totul pe teren”

Tricolorii ştiu că nu-i aşteaptă un meci uşor la Erevan şi că Armenia a crescut din punct de vedere fotbalistic.

„În mod normal putem spune că suntem favoriţi contra Armeniei, dar în fotbalul modern se poate întâmpla orice. Oricine poate învinge pe oricine, pentru că s-a creat o balanţă şi se vede asta, pentru că nu mai sunt diferenţe de scor atât de mari. Este foarte important să fim conştienţi că trebuie să fim o echipă şi să dăm totul pe teren. Nu trebuie să mergem acolo şi să ne gândim că suntem favoriţi. Mkhitaryan este jucătorul lor cel mai bun, care poate face diferenţa într-un meci. Neavândul pe el, ei se vor uni mai mult şi vor forma un grup mai puternic ca în alte meciuri. Asta trebuie să fie şi calitatea nostră, forţa grupului, şi vom scoate rezultate foarte bune cu orice echipă. Mister ne dă toate detaliile despre ei, ne arată absolut totul despre echipa adversă. Fiecare ştie destul de multe despre Armenia şi va fi bine”, a declarat Alin Toşca.

„Nu cred că este o problemă atunci când intervin schimbări”

Alin Toşca apreciază selecţia făcută de Mirel Rădoi. Fotbalistul lui Gaziantep, evaluat de Transfermarkt la 1.800.000 de euro, consideră că dacă vor fi schimbări în primul unsprezece contra Armeniei nu va fi nicio problemă.

„Cred că la echipa naţională toţi jucătorii au valoare şi sunt foarte bine pregătiţi. Nu cred că este o problemă atunci când intervin schimbări. Cred că este foarte bine ca într-o echipă să existe şi jucători tineri şi jucători cu mai multă experienţă. Cred că ne ajutăm reciproc. Se crează o balanţă şi cred că este benefic pentru echipă”, a punctat fundaşul de 29 de ani.

„Trebuie să luăm fiecare meci în parte şi să dăm totul„

Alin Toşca se numără printre puţinii tricolori de acum care au jucat în ultima confruntare cu Armenia. El a fost titular şi integralist în 2017, pe Arena Naţională, când România s-a impus cu 1-0.

„Cel mai mult mi-a plăcut atmosfera, pentru că am jucat cu fanii alături de noi. Îmi amintesc că am dominat jocul, că ne-am creat foarte multe ocazii, dar am ratat mult şi am înscris spre final. De data asta sper să marcăm mai repede şi să ne facem meciul mai uşor”, a comentat Alin Toşca.

În privinţa calificării la Cupa Mondială din Qatar, Alin Toşca le-a transmis suporterilor naţionalei să aibă răbdare şi încredere: „Trebuie să luăm fiecare meci în parte, să dăm totul la următorul meci şi să gândim că acest meci este ca o finală. Atunci, gândind acest lucru, cred că la sfârşit ne vom clasa pe un loc foarte bun”.

Preliminarii CM 2022

Grupa J, etapa 3 – miercuri, 31 martie, ora 19.00: Armenia – România; ora 21.45: Germania – Macedonia de Nord, Liechtenstein – Islanda.

Clasament: 1. Germania 6 puncte (golaveraj 4-0), 2. Armenia 6 (3-0), 3. România 3 (3-3), 4. Macedonia de Nord 0 (2-3), 5 Liechtenstein 0 (0-1), 6. Islanda 0 (0-5).

