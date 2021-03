Liga 3 / Andrei Vaştag: „Avem încredere în jocul nostru. Trebuie să ne îndeplinim obiectivul!”

CSO Filiaşi s-a impus, sâmbătă, cu 2-0, în faţa formaţiei Unirea Bascov şi a revenit pe prima poziţie în Liga 3, seria 6. Omul care a marcat golul doi şi a adus liniştea în tabăra formaţiei doljene, Andrei Vaştag, a admis că partida a fost mai dificilă decât s-a aşteptat. Mijlocaşul lui CSO Filiaşi consideră însă că succesul este meritat şi firesc.

„A fost mai greu, pentru că a fost o primă repriză în care am intrat un pic în jocul lor. Apoi am ieşit motivaţi de la cabină, cu un alt joc. Am făcut o repriză secundă total diferită şi am obţinut un rezultat pe măsura jocului. A intervenit puţină relaxare după eliminarea fundaşului lor, ceea ce nu a fost deloc normal. Toate echipele care vin să joace cu noi parcă îşi dau viaţa pe teren. Dar aşa se întâmplă când joci contra liderului, vrei să câştigi şi vrei să demonstrezi ce poţi.

Pentru noi nu este nicio presiune. Nici staff-ul tehnic şi nici oamenii din conducere nu au pus presiune pe noi. Avem încredere în jocul nostru, cum se vede la fiecare meci, şi nu ne interesează că alte echipe joacă înaintea noastră. Noi trebuie să ne îndeplinim obiectivul, să ajungem la baraj şi după aceea să reuşim promovarea”, a declarat fotbalistul de 27 de ani, pentru GdS.

Andrei Vaştag: „Mergem la Coloneşti cu gândul la victorie!”

Andrei Vaştag aşteaptă cu optimism derbiul seriei, cu Vediţa Coloneşti, principala contracandidată la primul loc. Disputa cu gruparea din Olt va avea loc vineri, 2 aprilie, de la ora 17.00, în deplasare, şi va conta pentru etapa a 14-a.

„Cu siguranţă o victorie cu Vediţa ar asigura prezenţa noastră pe unul dintre primele două locuri aproximativ 80%. Nu o să fie gata totul, pentru că mai sunt meciuri de jucat. Mergem la Coloneşti cu gândul la victorie! Va fi un meci greu, cu siguranţă, pe un teren execrabil din câte am văzut. Dar noi mergem să ne facem treaba şi să dea Dumnezeu să ieşim învingători. Ne cunoaştem între noi, ştim stilul de joc, dar dacă noi ne vedem de ale noastre nu cred că vo fi probleme”, a punctat Andrei Vaştag.

Citeşte şi: Gabriel Boldici, la 64 de ani: „Mi-aș dori să se repete eventul din 1991!”