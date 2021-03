Gabriel Boldici, la 64 de ani: „Mi-aș dori să se repete eventul din 1991!”

Fostul mare portar al Universităţii Craiova şi al României, Gabriel Boldici, a împlinit duminică 64 de ani. GdS l-a contactat telefonic şi i-a transmis gânduri bune, apoi a vorbit despre lupta pentru titlu şi despre Mirko Pigliacelli, integralistul din poarta grupării din Bănie.

GdS: Bună ziua și „La mulți ani!”. Ce faceți, presupun că sărbătoriţi în familie…

Gabriel Boldici: Mulțumesc mult pentru urări. Da, sunt acasă, cu familia, mă uit la meciuri. Ce să fac altceva?

GdS: Care ar fi cadoul cel mai frumos pentru dumneavoastră? Un titlu al Universității Craiova?

G.B.: Și Cupa, și campionatul! Ambele, dacă s-ar putea. Să dea Dumnezeu!

GdS: Avem un final de campionat regular dificil. Vine un meci cu FCSB, apoi unul cu CFR Cluj, principalele contracandidate.

G.B.: Băieții noștri au început să joace mai bine, să-și apropie victoriile. Poate și-o reveni și Koljic pentru play-off, chiar dacă nu la formă maximă. E păcat că s-au pierdut niște puncte aiurea, cu echipe slabe. Unele nici nu intră în play-off, dacă stăm să ne gândim. E păcat, dar acum se înjumătățesc punctele și va fi care pe care. FCSB nu e de speriat. Trebuie să joc cu curaj! La fel și cu Clujul. La Cupă este un culoar favorabil, nu mai este nicio echipă care să-ți pună mari probleme.

GdS: Deci FCSB și CFR Cluj sunt de bătut. Să fie ordinea de pe podium inversată la finalul play-off-ului, cu Ştiinţa prima?

G.B.: Să dea Dumnezeu! Mi-aș dori să se repete eventul din 1991!

Gabriel Boldici: „Îmi place Pigliacelii! Acum scoate mingi”

GdS: Fiind un fost mare portar, aș vrea să vă întreb despre Mirko Pigliacelli. Este considerat de mulți ca fiind cel mai bun portar din țară la ora actuală. Vă place?

G.B.: Da, îmi place Pigliacelli! Mirko este un portar foarte bun, care are un joc de picior fantastic. Construiește și ajută foarte mult echipa. Față de anul trecut, când doar construia și nu scotea nicio minge, acum scoate și mingi. Au fost mai multe meciuri în care a avut prestații foarte bune. O surpriză plăcută pentru mine este Andrei Vlad, care a crescut foarte mult în acest sezon.

GdS: Mirko mai are un an contract cu Universitatea Craiova, dar agentul său, Danilo Caravello, a declarat pentru Tuttomercatoweb că nu ar fi exclus să revină la vară în Italia. Ar fi o pierdere?

G.B.: Ar fi! În momentul actual nu-l ai decât pe Laurențiu Popescu rezervă, de viitor. De când nu a mai apărat el la Liga 1? Îți dai seama că este un dezavantaj pentru el și pentru noi faptul că nu a mai apărat. Nici rezultatele echipei nu l-au ajutat, ca să conduci într-un meci la o diferență mai mare și să-i dai și lui câte 20-30 de minute să apere. Ăsta este inconvenientul cu Popescu. Nu e vorba că nu am încredere în el, pentru că l-am văzut și are calitate, dar nu a mai apărat. Va fi greu! E un portar bun, pe care l-am urmărit când a fost Piți la echipă, fiind pus de el. E vorba despre Aioanei, de la Târgoviște.

