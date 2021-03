Mirel Rădoi: „Am înfruntat jucători care costă aproape 1 miliard“

Selecționerul României, Mirel Rădoi, a fost dezamăgit la finalul întâlnirii de duminică seară, 0-1 cu Germania, din preliminariile Cupei Mondiale din 2022, găzduită de Qatar.

„Nu știu dacă să mă bucur pentru repriza a doua sau să stau și să mă gândesc cum am primit golul și ocaziile Germaniei. Îmi pare rău pentru golul primit! Trebuia să judecăm altfel, știam că în momentul când aduc mingea în zonă centrală încearcă să verticalizeze imediat. Din lateral intrau în zonă centrală și atacau profunzime. Am avut atitudine, am încercat să jucăm de la egal la egal cu Germania. Va trebui să menținem același spirit și să ne întoarcem cu 3 puncte din Armenia“, a spus Mirel Rădoi, la Pro TV.

„S-a văzut din intensitatea paselor și controlul mingii foarte lejer. Pe noi, în seara asta, n-aș putea spune că ne-a surprins Germania, dar ne-au uimit cât de lejer pasau, accelerau. Am înfruntat jucători care costă aproape 1 miliard. Nu cred că diferența pe care o arată Transfermarkt s-a arătat pe teren, chiar dacă Germania a avut ocazii mari. Cu puțin noroc, puteam spera la un punct, care nu știu dacă era meritat pe toată durata celor 90 de minute. Noi, cei din staff, suntem primii care își reproșează, începând de la primul 11, schimbări, unde am făcut pressing, cine să construiască, cine să iasă cu mingea la picior. Avem foarte multe lucruri de corectat. Ne putem considera primii vinovați mereu la înfrângere“, a completat selecționerul României.

Florin Niță: „Am jucat împotriva unui colos“

Nici jucătorii României nu au avut prea multe de spus după meciul cu Germania. Portarul Florin Niță a admis că diferența dintre România și Germania este mult mai mare decât o indică tabela.

„Am avut mult de muncă, dar nu doar eu. Toți am făcut un meci bun, s-a depus un efort destul de mare. Sunt dezamăgit, veneam după o victorie, am făcut un meci bun, dar din păcate, nu tot timpul câștigi când joci bine. Am jucat împotriva unui colos. Noi am arătat ca o echipă, ne-am dăruit pe teren. Sper ca în Armenia să facem o figură frumoasă și să ne întoarcem cu trei puncte. Sunt sigur că vom fi montați și vom câștiga în Armenia“, a declarat Florin Niță.

Vlad Chiricheș: „Trebuie să terminăm pe locul 2“

Căpitanul naționalei României, Vlad Chiricheș, a subliniat că Germania este favorita Grupei J, iar noi trebuie să obținem locul 2.

„E clar că am avut de suferit împotriva unei echipe foarte puternice. Dar cred că, pe alocuri, am avut și noi momente bune. Cu puțină șansă puteam scoate un rezultat bun. Dacă vom continua cu atitudinea din acest joc, cu dăruirea și unitatea, putem să câștigăm restul jocurilor. E clar, Germania e favorita grupei! Obiectivul nostru e să terminăm grupa sus, pe locul 2“, a declarat Chiricheș.

