Valentin Mihăilă: „Mi-am dat seama că nu este timp în fotbal“

Valentin Mihăilă, jucătorul – surpriză din meciul România – Macedonia de Nord 3-2, s-a declarat încântat de faptul că a putut să-și ajute echipa cu gol chiar în meciul de debut.

„Sunt bucuros că am reuşit să marchez la debut, dar sunt mai bucuros pentru cele trei puncte. Am intrat cu atitudine şi determinare, cum am făcut-o şi în Italia. Mi-am dat seama că nu există timp în fotbal. Este acum ori niciodată! De asta mi-am schimbat atitudinea. Sunt o fire energică şi pozitivă şi îmi place să răd mereu. Bănuiam că o să vină la meci Mirel Rădoi. Pentru că nu ne-a trimis nici un video înainte de meciul acesta important. Sunt bucuros că am scăpat de problema cu care am început anul (pubalgie – n.r.). Sunt foarte fericit de ce am realizat până acum şi nu mă opresc aici. Avem mult de muncă. De mâine ne gândim la Germania. Ar fi un vis devenit realitate să joc la un Campionat European sau Mondial cu echipa naţională“, a declarat Mihăilă, la Pro TV.

Florin Tănase: „Ne așteptam să facem un joc bun“

Autorului primului gol al României, Florin Tănase, a recunoscut că l-a surprins revenirea Macedoniei de la 2-0, la 2-2.

„S-a dovedit că 2-0 e cel mai periculos scor, dar suntem fericiți că am câștigat și am început cu dreptul această campanie. Surpriza mai mare a fost revenirea lui Mister, nu știam că va veni. Noi am mai marcat goluri, dânsul nu a mai avut COVID. Ne așteptam să facem un joc bun, ne doream foarte mult cele trei puncte, dar nu ne așteptam să revină cei din Macedonia“, a declarat Florin Tănase.

„Eu mă simt bine, cresc de la meci la meci. Mă bucur că am reușit și primul gol la echipa națională. Aș vrea să-l dedic maseurului echipei naționale, care traversează momente mai grele, i-a plecat fratele. Acum mi se dă încredere și e normal ca evoluțiile mele să fie bune. Mister mi-a dat încrederea de care aveam nevoie. Sper să scoatem punct sau puncte cu Germania, dacă aș marca, ar fi cum a fost și astăzi, frumos. Aveam trei ani la ultimul Mondial“, a completat Florin Tănase.

Ianis Hagi: „Credem foarte mult în calificare“

La rândul său, cel de-al treilea marcator al României, Ianis Hagi, a subliniat că echipa României crede în calificarea la Cupa Mondială din 2022.

„E mult de când România n-a fost la Mondial. Credem foarte mult în calificare, suntem pozitivi și credem că putem să mergem acolo, în Qatar. Am vrut să arăt lumii că între mine și Mister n-a fost niciodată nimic, s-a spus că a fost un conflict… Istoria noastră e mult mai lungă. Am avut succes împreună, am vrut să arăt că între mine și el nu e nimic, cam atât“, a spus Ianis, explicând gestul de la gol, când a dus degetul la gură.

„Rolul meu pe teren este să fac diferența. Îmi place mereu să fiu acolo când echipa are nevoie de mine! Ultimele 15 minute nu am fost atenți, ca echipă. E greu când e spațiu așa mare pe 16 metri în ultimele 10 minute, e normal să iei gol. E o greșeală a echipei, nu a anumitor jucători. Sunt fericit că am reușit să marchez golul victoriei și am reușit să pornim cu victorie. E primul meci din campania de calificare, vrem să fim la Mondial, nu contează cine da goluri. Mai sunt 9 meciuri, asta cred că e mentalitatea corectă. Sunt fericit, dar e primul meci, mai sunt 9“, a mai spus Ianis Hagi.

