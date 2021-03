Mirel Rădoi, după meciul cu Macedonia de Nord: „Ne-a trecut glonțul pe la cap“

Selecționerul României, Mirel Rădoi, s-a bucurat foarte mult pentru succesul înregistrat joi seară, 3-2 cu Macedonia de Nord, din prima etapă a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022.

„Chiar a fost un thriller. În seara asta mi s-a părut totul prea ușor, că merge totul bine și am avut mari emoții, ne-a trecut glonțul pe la cap. Într-un minut puteam risipi cele 80 de minute în care am jucat foarte bine. Am întâlnit un adversar redutabil, o echipă calificată la Euro. Îl felicit pe Goran Pandev, nu am mai văzut un jucător la vârsta asta să nu piardă nicio minge, să protejeze atât de bine, să găsească spații“, a declarat Mirel Rădoi, la ProTV.

„Am fost în două minute o echipă cu un blackout total. N-am putut reacționa, pur și simplu n-am putut reacționa. Îi înțeleg, am trecut printr-o astfel de experiență, episodul Middlesbrough. Mă bucur că am reușit să ne liniștim 40 de secunde și ne-am dat seama că va fi un meci ca la box, ori noi, ori ei. Era clar că meciul nu se va termina 2-2“, a mai spus selecționerul României.

„Mă bucur că am putut fi alături de băieți“

Revenit printre tricolori în ziua meciului, după zile de izolare, Mirel Rădoi a admis că traversat o perioadă dificilă din cauza Covidului. El se bucură că staff-ul său i-a suplinit absența cu brio.

„N-am putut fi lângă băieți, dar am fost în permanentă legătură cu ei. Am văzut antrenamentele, am avut discuții cu băieții, plus că cei care au rămas din staff știau principiile. Sunt lucruri foarte clare. Mă bucur că am putut fi alături de băieți, meritul este al băieților și al staff-ului. Nu e deloc meritul meu”, a transmis Mirel Rădoi.

Pentru România urmează un meci împotriva Germaniei, duminică, de la ora 21.45, tot pe Arena Națională. „Dacă ne luăm după primele 80 de minute, putem spera. Dacă ne luăm după cele două minute tragice, nu putem spera. Vom analiza cele două minute“, a comentat Mirel Rădoi.

