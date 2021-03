Adi Mutu: „După numărul de ocazii, chiar puteam să câştigăm acest meci“

Selecţionerul echipei naţionale U21, Adrian Mutu, a declarat la finalul partidei cu Olanda (scor 1-1) că România ar fi meritat să câştige cele trei puncte, ţinând cont de numărul de ocazii.

„E un rezultat bun pentru că plecam cu şansa a doua şi la început foarte puţini ne dădeau vreo şansă de a scoate un punct. La realitatea din teren, şi nu glumesc, meritam mai mult. Echipa a jucat ce mi-am dorit, dar nu numai în această seară, ci de când am venit aici. Azi băieţii au avut o poziţionare perfectă în teren după părerea mea. Dar ceea ce mi-a plăcut cel mai mult a fost atitudinea, dorinţa de care au dat dovadă şi tupeul cu care au atacat. Pentru că nu am făcut doar să ne apărăm, am şi atacat şi în repriza a doua pe final chiar puteam să câştigăm acest meci. Cred că după numărul ocaziilor meritam cele trei puncte în meciul cu Olanda“, a declarat Adrian Mutu.

Mutu, cel cu gura „aurită“

La conferința de presă de la finalul meciului, selecționerul Adrian Mutu a vorbit despre golul superb marcat de Andrei Ciobanu și a dezvăluit ce a făcut înainte de lovitura liberă. De asemenea, selecţionerul este de părere că mijlocaşul poate să execute loviturile libere mai bine decât o făcea el când era jucător.

„Ciobanu poate şi sper să bată loviturile libere mai bine decât mine. Sper să ne bucure la fiecare meci cu asemenea goluri. Nu ştiam cine execută şi chiar am strigat de pe margine să bată Ciobanu, i-am spus că o să dea gol. Şi mă bucur că am avut gura aurită“, a adăugat Mutu.

Mutu a explicat că fundaşul Denis Ciobotariu nu este vinovat pentru golul înscris de Olanda.

„Ciobotariu nu a pierdut omul din marcaj la golul olandezilor. Adversarul a reuşit să anticipeze o minge, care venea căzută, e o chestiune de milisecunde. Deci eu nu-l consider pe Ciobotariu vinovat la gol. Normal că toţi putem face mai mult, dar uneori trebuie să recunoaştem că adversarul e mai bun”, a precizat selecţionerul.

Diferenţa o face atitudinea

Sâmbătă, în al doilea său meci la EURO U21, România va înfrunta echipa Ungariei, tot pe stadionul Uj Bozsik, de la ora 19:00, pentru ca pe 30 martie să întâlnească formaţia Germaniei, pe aceeaşi arenă (19:00).

„Nu ne considerăm favoriţi cu Ungaria, nici nu vreau să mă gândesc cine e favorit. Diferenţa o face atitudinea din teren. Nu am venit aici în vacanţă, am venit să punem probleme oricărui adversar. Ne vom juca fiecare şansă, chiar dacă suntem cotaţi cu şansa a treia. Totul se decide pe teren”, a concluzionat selecţionerul U21.

