Mirel Rădoi a împlinit 40 de ani. Selecţionerul conduce online antrenamentele naţionalei

Selecţionerul Mirel Rădoi a împlinit astăzi 40 de ani şi a tricolorii au realizat un clip video în care i-au urat „La mulţi ani!”. S-a apelat la această modalitate, deoarece strategul României a fost depistat pozitiv la noul coronavirus şi se află în izolare. Mirel Rădoi conduce antrenamentele echipei naţionale de fotbal a României prin intermediul platformei Zoom, a anunţat FRF.

„Pregătirea meciului cu Macedonia de Nord este efectuată de staff-ul tehnic al naţionalei, sub coordonarea selecţionerului Mirel Rădoi, aflat încă în izolare. Dar cum se desfăşoară, practic, acest proces? Programul detaliat pentru fiecare zi de cantonament al acestei acţiuni din martie era deja de mult elaborat şi fixat de selecţioner împreună cu staff-ul său. În fiecare zi, dimineaţa, are loc o şedinţă tehnică a staff-ului cu participarea prin Zoom a selecţionerului, unde se fixează planul de antrenament pentru ziua respectivă. În fiecare seară are loc o nouă şedinţă tehnică a staff-ului cu participarea selecţionerului prin platforme online, cu prilejul căreia se analizează randamentul din timpul antrenamentului. Antrenamentele tricolorilor sunt transmise live către Mirel Rădoi printr-o cameră video conectată la laptop. Mai mult, la finalul şedinţelor de pregătire, selecţionerul primeşte şi înregistrarea integrală a antrenamentului”, explică FRF într-un comunicat.

Şi discuţiile individuale cu jucătorii au loc tot prin intermediul platformelor digitale:

„Şedinţele de analiză video cu toţi jucătorii sunt conduse de Nicolae Dică şi colegii săi din staff. Dar selecţionerul participă live la acestea. Discuţiile individuale ale lui Mirel Rădoi cu jucătorii se fac prin intermediul platformelor online. În plus, prin telefon şi alte platforme de comunicare, fiecare din membrii staff-ului fixează permanent cu selecţionerul diferite aspecte legate de activităţile conexe ale lotului (organizare, logistică, modificări de program etc.)”.

FRF speră ca Mirel Rădoi să fie pe bancă la meciul cu Macedonia de Nord

Federaţia Română de Fotbal precizează că există posibilitatea ca Mirel Rădoi să fie pe banca tehnică la meciul cu Macedonia de Nord, chiar dacă selecţionerul a fost depistat pozitiv cu COVID-19.

„Aşteptăm de la zi la zi revenirea lui Mirel Rădoi. Există posibilitatea ca acesta să fie pe bancă încă de la partida cu Macedonia de Nord”, precizează FRF.

Echipa naţională a României va disputa în luna martie trei partide în cadrul preliminariilor Cupei Mondiale 2022. Prima reprezentativă întâlneşte pe 25 martie, de la ora 21.45, pe Arena Naţională, echipa similară a Macedoniei de Nord. Apoi, pe 28 martie, tot de la ora 21.45 şi tot pe Arena Naţională, tricolorii vor da piept cu Germania. În fine, pe 31 martie, de la ora 19.00, România va juca în deplasare împotriva Armeniei.

România se mai află în grupă cu Islanda şi Liechtenstein. La CM 2022 se califică direct primul loc din grupă, locurile secunde urmând să dispute baraje.

