Universitatea II Craiova a pierdut dramatic meciul cu Alexandria, de pe Extensiv

Echipa a doua a Universității Craiova a cedat cu scorul de 2-3 partida cu CSM Alexandria, disputată pe stadionul „Extensiv“, din Craiova. Jocul din Bănie a fost unul spectaculos, cu multe faze de poartă, dar și cu o răsturnare impresionantă de scor. Alb-albaștrii nu au știut să gestioneze bine repriza secundă a meciului, iar avantajul obținut după primele 45 de minute (2-0) a fost „spulberat“ imediat de oaspeți. Partida a contat pentru etapa a 13-a din Liga 3, Seria 6.

Ei cu posesia, noi cu golurile

Alb-albaștrii au început mai temători jocul, iar oaspeții s-au instalat în jumătatea adversă. Pericolul la poarta lui Laurențiu Popescu a fost anunțat încă din minutul 7, când căpitanul formației din Alexandria a nimenit bara din stânga a porții după o lovitură liberă bine executată. Portarul Științei a făcut 45 de minute de excepție, în care s-a evidențiat cu parade spectaculoase, inclusiv din postură de unu la unu cu atacantul.

În minutul 12, Vasile Constantin a avut o acțiune periculoasă pe partea stângă, a trimis spre poartă, dar goolkeaper-ul oaspeților a respins în corner. Trei minute mai târziu, Constantin a scăpat din nou singur cu portarul Alexandriei, care a parat in extremis, din nou, dar mingea a ajuns la Burlacu, care a îndeplinit o simplă formalitate (15). Au urmat mai multe oportunități ale formației din Alexandria, care a început să domine ușor și să împingă jocul în terenul advers. Doar că, până la pauză, tot Universitatea a mai marcat o dată, prin Hreniuc, care a înscris cu latul din centrul careului, după o pasă excelentă a lui Burlacu.

Am uitat fotbalul după pauză

La reluare, am avut parte de o revenire fantastică a oaspeților, timp în care băieții lui Gușatu nu au mai arătat că știu fotbal. Alexandria a intrat în joc încă din minutul 52, după ce căpitanul echipei, Cosmin Neagu, a transformat o lovitură de la 11 metri. Oaspeții au continuat să preseze, iar în minutul 65 a venit și egalarea, după ce Popescu a boxat în proprie poartă o centrare venită din partea stângă. Mai mult de atât, formația vizitatoare a preluat și conducerea în minutul 73, după reușita lui Mihai Chiriac. Până la final jocul a „înghețat“, oltenii nu au mai pus probleme deloc în ofensivă, iar partida s-a încheiat 3-2 în favoarea Alexandriei.

Universitatea II Craiova: L. Popescu – Olteanu, Hreniuc, Mitran, Benga (79, Trancă) – Guță, Popescu, Petre (60, Juncu), Danciu – Constantin, Burlacu. Antrenori: Mugur Gușatu, Bogdan Vrăjitoarea.

Experiența face diferența

Tehnicianul formației craiovene, Mugur Gușatu, a explicat la finalul partidei cu Alexandria care au fost atuurile adversarilor din repriza secundă și s-a arătat dezamăgit de rezultatul final.

„Nu pot spune că am avut meciul în mână. A fost un meci greu, contra celei mai bune echipe din serie. Au avut un plus de agresivitate și de experiență și cred că aici s-a făcut diferența. Nouă ne-a fost frică puțin și de rezultat și de joc, nu prea am avut încredere în noi, dar ăsta este fotbalul. Mă îngrijorează faptul că este al doilea meci consecutiv în care conducem cu 2-0 și nu câștigăm. Atât la Potcoava, cât și acum mă așteptam ca după ce am înscris de două ori, să căpătăm mai multă încredere după pauză, dar, din păcate, subconștientul lucrează. Sperăm să schimbăm puțin mentalitatea.

Obiectivele noastre sunt clare, și anume creșterea jucătorilor. Dar nu putem să-i creștem așa cum vor ei, printr-un joc sau un antrenament. Sportivii tineri trebuie să înțeleagă că au de muncit mult, pentru că vin cu multe lacune de la grupele de copii și juniori“, a spus Mugur Gușatu, antrenorul echipei.

Liga 3 – seria 6, etapa 12

Vineri, 19 martie: Unirea Bascov – Academica II Clinceni 2-0, Vediţa Coloneşti – FC Pucioasa 1-0.

Sâmbătă, 20 martie: Sporting Roşiori – Petrolul Potcoava, Universitatea II Craiova – CSM Alexandria 2-3, CSO Filiaşi – Flacăra Moreni 2-1.

Clasament: 1. CSO Filiaşi 25 (22-11), 2. Vediţa Coloneşti 23 puncte (golaveraj 24-10), 3. CSM Alexandria 21 (20-14), 4. Unirea Bascov 19 (21-15), 5. Sporting Roşiori 18 (18-10), 6. Flacăra Moreni 17 (19-17), 7. FC Pucioasa 15 (16-15), 8. Universitatea II Craiova 9 (22-27), 9. Petrolul Potcoava 9 (11-26), 10. Academica II Clinceni 4 (8-35).

