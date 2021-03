Uşor şi în retur! Manchester City, calificare la pas în sferturile Ligii

Manchester City a reuşit o calificare fără emoţii în sferturile de finală ale Ligii Campionilor, după ce a dispus cu 2-0 de Borussia Moenchengladbach, marţi seară, pe Puskas Arena din Budapesta, în manşa secundă a optimilor de finală ale competiţiei. City se impusese cu acelaşi scor şi în meciul tur, jucat tot în capitala Ungariei.

„Cetăţenii” au tranşat repede soarta partidei, marcând ambele goluri în primele 20 de minute ale partidei. Belgianul Kevin De Bruyne a înscris primul, cu un şut senzaţional sub transversală din marginea careului (12). La a doua reuşită, Foden l-a lansat excelent pe internaţionalul german Ilkay Gundogan, iar acesta l-a învins pe Sommer (18).

Manchester City: Ederson – K. Walker, J. Stones, Ruben Dias (70, Laporte), Cancelo (64, Zincenko) – B. Silva (75, Aguero), Rodri (63, Fernandinho), Gundogan (70, Sterling) – Mahrez, De Bruyne, Foden. Antrenor: Josep Guardiola.

Moenchengladbach: Sommer – Stefan Lainer, Ginter, Elvedi (88, Jantschke), Bensebaini (88, Wendt) – Jonas Hofmann, Neuhaus, Zakaria – Stindl (80, Ibrahima Traore) – Embolo (65, Hannes Wolf), Marcus Thuram (65, Plea). Antrenor: Marco Rose.

Tragerea la sorţi a sferturilor de finală şi a semifinalelor va avea loc pe 19 martie.

Guardiola şi De Bruyne, mândri de echipa lor

Tehnicianul „cetăţenilor“, Pep Guardiola, cât şi mijlocaşul De Bruyne, au concluzionat partida retur cu Monchengladbach.

„Am controlat acest meci şi în momentele în care aveam mingea, şi când „balonul“ era la adversari. Din păcate, nu am reuşit să marcăm mai multe goluri, dar este bine şi aşa“, a spus Pep Guardiola.

„Startul ne-a ajutat foarte mult. Am fost calmi la început, iar când am marcat cele două goluri, ne-am mai relaxat. Am controlat meciul şi am avut şi câteva şanse de a marca şi în repriza secundă. În partea a doua am lăsat-o mai „moale“, dar este de înţeles având în vedere rezultatul“, a spus De Bruyne, mijlocaşul englezilor.

