Liga 2 / Călin Cojocaru, mândru de panduri după remiza cu ASU Poli Timişoara

Pandurii Târgu Jiu a reuşit să surprindă plăcut sâmbătă, în etapa 19 a Ligii 2. Gorjenii au remizat, scor 2-2, pe teren propriu, cu ASU Poli Timişoara, grupare ce avea să devină lider cu punctul obţinut la Târgu Jiu. Oltenii au deschis scorul prin Felipe Costa (’19), iar bănăţenii au replicat prin Dorin Codrea (’26).

Foto: panduriics.ro

Pandurii: Aldescu – Pleaşcă, Cotolan, Diau, D. Filip – Sylla, Moisie (’86, Corduneanu) – Velcotă (’86, Habet ), F. Acosta, Dodoi (’90+3, Răchişan) – Goma (’46, Bunga).

Antrenor: Călin Cojocaru.

ASU Poli: Hindrich – Sofran, Mera, Scutaru, Pamfile – Munteanu (’80, D. Andrei ), Cioinac, Codrea, Ivanovici (’67, S. Popovici) – Axente (’57, R. Rus), Plazonja (’80, Radunovic).

Antrenor: Dan Alexa.

Călin Cojocaru: „Am jucat un fotbal bun”

Antrenorul formaţiei Pandurii Târgu Jiu, Călin Cojocaru, a fost mândru de punctul obţinut şi de evoluţia elevilor săi, chiar dacă situaţia din clasament nu s-a schimbat cu nimic.

„A fost un meci greu, cu o echipă bună, dar şi noi am jucat un fotbal bun. A fost ca la meciul cu FCU Craiova, nu s-a simţit diferenţa între ei şi noi. Am stat bine în teren, am fost agresivi, dar nu am reuşit să ne creăm atât de multe ocazii. Per ansamblu, a fost un joc frumos şi un rezultat echitabil. Au fost tensiuni, dar de asta este fotbalul frumos. Eliminarea lui Alexa nu a plecat de la mine. Au fost aceiași jucători pe teren ca la meciul cu Petrolul, în afară de Grecu, care nu mai e la echipă. Singura diferenţă este că atunci am luat gol în minutul 2. Clar, Marian Pleaşcă este un câştig pentru noi. Sunt două puncte în două etape, puncte de moral”, a afirmat Cojocaru, citat de Gorjeanul.

„A fost un joc pe care l-am controlat. Din păcate am luat gol, apoi am ratat încă două-trei situaţii foarte mari. Nu am reuşit să înscriem şi plecăm cu un punct, ceea ce este prea puţin. Pandurii e o echipă care are foarte mulţi jucători străini, jucători de forţă. S-au întărit foarte bine iarna asta!”, a comentat la rândul său, Dan Alexa, antrenorul bănăţenilor.

Liga 2, etapa 19

Joi, 11 martie: Concordia Chiajna – Petrolul Ploieşti 0-0.

Vineri, 12 martie: Universitatea Cluj – FCU Craiova 1-0.

Sâmbătă, 13 martie: Metaloglobus Bucureşti – Gloria Buzău 5-1, Pandurii Târgu Jiu – ASU Poli Timișoara 1-1, Farul Constanţa – Comuna Recea 3-2, CSM Reșița – CSM Slatina 1-1, Ripensia Timișoara – Viitorul Pandurii Târgu Jiu 0-2.

Duminică, 14 martie: Csikszereda Miercurea Ciuc – Dunărea Călăraşi 0-1, Unirea Slobozia – FC Rapid 2-1.

Etapa viitoare:

Sâmbătă, 20 martie – ora 11.00: CSM Slatina – Ripensia Timișoara, Comuna Recea – CSM Reșița, Aerostar Bacău – Concordia Chiajna, Gloria Buzău – Pandurii Târgu Jiu, Unirea Slobozia – Metaloglobus Bucureşti; ora 12.30: Petrolul Ploieşti – CS Mioveni.

Duminică, 21 martie – ora 19.00: FC Rapid – Dunărea Călăraşi.

Luni 22 martie – ora 19.30: Viitorul Pandurii Târgu Jiu – Csikszereda Miercurea Ciuc.

Marţi, 23 martie – ora 19.30: FCU Craiova – Farul Constanţa.

