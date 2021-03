Liga 3 / Universitatea II Craiova a remizat la Potcoava, cu Petrolul

Echipa secundă a clubului Universitatea Craiova a încheiat la egalitate, scor 2-2, partida susținută sâmbătă, în Olt, cu Petrolul Potcoava. Disputa a contat pentru etapa a 11-a din Liga 3, seria 6.

Alb-albaștrii au condus cu 2-0, grație reușitelor semnate de Denis Guță (’31 – penalti) și Atanas Trică (’61). Finalul a fost de coșmar pentru puștii Științei, care au scos de două ori mingea din plasă. Pentru gazde au înscris Marian Burcea (’87), respectiv Dan Cârciumaru (’89).

Petrolul Potcoava: Valeriu Perșinaru – Eugen Militaru, Teodor Preda, Dan Cîrciumaru,Tiberiu Mihai, Marco Popa, Nicușor Mocanu, Adrian Vlad, Ionuț Amza, Laurențiu Ana, Marian Burcea. Au mai intrat: Marius Neicu, Daniel Țurlea, Alexander Constantinescu. Antrenor: Iulian Pîrvulescu.

Universitatea II Craiova: Laurențiu Popescu – Claudiu Mocanu, Raul Hreniuc, Ionuț Popescu, Constantin Olteanu, Sergiu Ricman, Daniel Croitoru, Marian Danciu, Robert Petre, Atanas Trică, Denis Guță. Au mai intrat: Bogdan Brășfăleanu, David Sala, Remus Trancă, George Enache. Antrenori: Mugur Gușatu, Bogdan Vrăjitoarea.

Bogdan Vrăjitoarea: „Altă echipă se închidea, dar noi am jucat“

Antrenorul secund al Universității II Craiova, Bogdan Vrăjitoarea, a admis că echipa sa a greșit în finalul jocului, când nu a închis meciul. El speră ca „speranțele“ Științei să fi învățat ceva din acest duel.

„A fost un meci incredibil, pe un teren greu. Am controlat jocul aproape în totalitate, am marcat de două ori, iar finalul a fost palpitant. Altă echipă se închidea, dar noi am jucat și ne-au surprins de două ori și ne-au egalat. La 2-2 am avut o ocazie mare, apoi ei – două. A fost un meci din care trebuie să fi învățat ceva. Ne-am călit“, a comentat Bogda Vrăjitoarea, pentru GdS.

Liga 3 – seria 6, etapa 11

Vineri, 12 martie: Flacăra Moreni – Unirea Bascov 1-1, CSM Alexandria – Vediţa Coloneşti 1-0, Academica II Clinceni – Sporting Roşiori nu s-a disputat din pricina cazurilor de Covid din lotul teleormănean.

Sâmbătă, 13 martie: FC Pucioasa – CSO Filiaşi 1-1, Petrolul Potcoava – Universitatea II Craiova 2-2.

Clasament: 1. CSO Filiaşi 22 puncte (golaveraj 19-10), 2. Vediţa Coloneşti 20 (23-10), 3. Sporting Roşiori 18 (18-10), 4. CSM Alexandria 18 (17-12), 5. Flacăra Moreni 17 (18-15), 6. Unirea Bascov 16 (19-15), 7. FC Pucioasa 15 (16-14), 8. Universitatea II Craiova 9 (20-24), 9. Petrolul Potcoava 9 (11-26), 10. Academica II Clinceni 4 (8-33).

Citește și: Liga 3 / CSO Filiași a scos un punct din „orezăria“ de la Pucioasa