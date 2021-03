Liga 3 / CSO Filiași a scos un punct din „orezăria“ de la Pucioasa

CSO Filiași a avut parte de un teren foarte prost și un meci de luptă, în Dâmbovița, cu FC Pucioasa, în etapa a 11-a, a doua din returul Ligii 3, seria 6. A fost 1-1 în jocul susținut sâmbătă. Golurile au fost marcate de Alexandru Iamandache (’35), pentru gazde, respectiv Andrei Vaștag (’85), pentru olteni.

CSO Filiași a început cu următorul unsprezece: Bănuță – Calu, Tătaru, Dina, Circă – Vaștag, Poiană, Armășelu – Săulescu, Fotescu, Manolache. Pe parcurs au mai intrat: Sabin Lupu, Cornicioiu, Șendroiu.

Mario Găman: „A fost un rezultat bun, dar putea fi și mai bun“

Antrenorul formației CSO Filiași, Mario Găman, s-a împăcat cu greu cu rezultatul final și a punctat că terenul a influențat în mod cert jocul. Altfel, el a indicat că nici arbitrajul nu a fost unul ireproșabil și a punctat că eliminarea lui Sabin Lupu a fost gratuită.

„A fost un meci de luptă, pe un teren execrabil. A fost un început bun din partea noastră, cu două ocazii mari. Apoi, spre sfârșitul primei reprize, pe o dominare de-a lor, cu 3-4 cornere, am greșit și am primit gol. În repriza a doua am rămas în 10 oameni, fiind eliminat Sabin Lupu pentru cumul de cartonașe galbene. Al doilea galben nu știm pentru ce l-a primit, pentru că a protejat mingea și asistentul a zis că și-ar fi lovit adversarul cu cotul. Dar nu a fost deloc așa! Adversarul știa că are galben și a simulat. A fost eronat dat al doilea galben! În plus ar fi trebuit să primim un penalti, la un henț clar, dar nu ni s-a dat. Per total, rezultatul este echitabil. Dacă eram mai atenți, la 0-0, la ocaziile pe care le-am avut, puteam să ne impunem. Dacă marcam noi primii, nu cred că ei ar fi putut întoarce rezultatul“, a spus Mario Găman, pentru GdS.

„Băieții au dat totul, și-au dorit mult victoria, dar pe asemenea teren nu au avut ce să facă. Nu poți să pui în practică nimic, nici tactică, nici tehnică. Și adversarii au fost răi, ca niciodată. Au fost agresivi, inclusiv ca limbaj, de la staff-ul tehnic până la ultimul jucător. Nu știu, o ambiție dusă la extrem. În concluzie a fost un rezultat bun, dar putea fi și mai bun“, a completat Mario Găman.

Liga 3 – seria 6, etapa 11

Vineri, 12 martie: Flacăra Moreni – Unirea Bascov 1-1, CSM Alexandria – Vediţa Coloneşti 1-0, Academica II Clinceni – Sporting Roşiori nu s-a disputat din pricina cazurilor de Covid din lotul teleormănean.

Sâmbătă, 13 martie: FC Pucioasa – CSO Filiaşi 1-1, Petrolul Potcoava – Universitatea II Craiova 2-2.

Clasament: 1. CSO Filiaşi 22 puncte (golaveraj 19-10), 2. Vediţa Coloneşti 20 (23-10), 3. Sporting Roşiori 18 (18-10), 4. CSM Alexandria 18 (17-12), 5. Flacăra Moreni 17 (18-15), 6. Unirea Bascov 16 (19-15), 7. FC Pucioasa 15 (16-14), 8. Universitatea II Craiova 9 (20-24), 9. Petrolul Potcoava 9 (11-26), 10. Academica II Clinceni 4 (8-33).

