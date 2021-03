Juventus, eliminată dramatic de Porto din Liga Campionilor

Meci nebun marţi seară pe „Allianz Stadium”! Juventus a fost eliminată de FC Porto din Liga Campionilor, deşi a învins-o cu scorul de 3-2, după prelungiri, în manşa a doua a optimilor de finală. Gruparea portugheză, care s-a impus cu 2-1 în tur, a rezistat eroic la Torino, deşi a jucat mai bine de o oră în zece oameni. „Dragonii” merg mai departe graţie numărului mai mare de goluri marcate în deplasare.

Oaspeţii au deschis scorul prin Sergio Oliveira (’19 – penalty). „Bătrâna Doamnă” a egalat după pauză, prin Federico Chiesa (’49). Porto a rămas în inferioritate numerică în minutul 54, când iranianul Mehdi Taremi a primit al doilea cartonaş galben (la două minute după primul).

Juventus a profitat de avantajul numeric şi a marcat din nou prin Chiesa (’63). Campioana Italiei nu a riscat prea mult, preferând o posesie prelungită şi o construcţie destul de lentă, la care Porto a făcut faţă cu brio. Echipa antrenată de Andrea Pirlo a fost aproape de a smulge victoria, dar columbianul Cuadrado a şutat în bară (’90+3).

Două goluri la „foc automat” spre finalul prelungirilor

În prelungiri, Porto a reuşit să dea lovitura prin Sergio Oliveira (‘115), care a marcat dintr-o lovitură liberă de la aproape 30 de metri. Portarul polonez Szczesny are o parte de vină. Sergio Oliveira a fost desemnat omul meciului.

Juve a marcat repede golul al treilea, prin Adrien Rabiot (‘117), dar drumul său din Liga Campionilor s-a oprit.

Juventus: Szczesny – Cuadrado, Bonucci (’75, De Ligt), Demiral, Alex Sandro – Chiesa (‘102, Bernardeschi), Arthur (‘102, Kulusevski), Rabiot, Ramsey (’75, McKennie) – Morata, Ronaldo. Antrenor: Andrea Pirlo.

Porto: Marchesin – Manafa, Mbemba, Pepe (căpitan), Sanusi (’71, Luis Diaz) – Jesus Corona (‘118, Diogo Leite), Sergio Oliveira (‘118, Mamadou Loum Ndiaye), Uribe (’90, Grujic), Otavio (’62, Malang Sarr) – Marega (‘106, Toni Martinez), Taremi. Antrenor: Sergio Conceicao.

Tragerea la sorţi a meciurilor din sferturi şi semifinale va avea loc pe 19 martie.

Sergio Conceicao: „Ne-am comportat ca o echipă adevărată”

Antrenorul formaţiei FC Porto, Sergio Conceicao, a fost fericit la finalul jocului şi şi-a felicitat elevii pentru modul cum au luptat şi cum au gestionat meciul.

„Am un grup frumos, de luptători, ce au respectat sarcinile de joc în cel mai bun mod. Asta în faţa unei echipe cu fotbalişti de cel mai înalt nivel. Am suferit, dar am şi pus probleme adversarei, ne-am comportat ca o echipă adevărată. Îmi felicit fotbaliştii, pentru că au făcut o treabă excelentă. După eliminarea lui Taremi am arătat că avem spirit de luptători, nu ne-am oprit în a crede în calificare. Astfel de meciuri sunt marcate în istoria acestui club, iar jucătorii sunt demni de ceea ce au realizat”, a declarat Sergio Conceicao.

Andrea Pirlo: „Acest joc putea avea alt rezultat, dacă eram mai concentraţi”

De partea cealaltă, tehnicianul echipei Juventus, Andrea Pirlo, consideră că rezultatul este injust ţinând cont de modul cum s-au desfăşurat lucrurile pe teren.

„În viaţa unui antrenor se întâmplă astfel de lucruri. Este pentru prima dată pentru mine şi îmi pare rău, pentru că eram în ascensiune. Avem destul jucători tineri, care cresc cu fiecare meci jucat şi nu cred că se pot plânge că le cer mai mult. Am început bine meciul şi am avut o ocazie mare prin Alvaro Morata, apoi a venit acel penalti. Am continuat să luptăm şi am făcut o a doua repriză bună, dar nu a fost de ajuns. În prelungiri, băieţii mei au greşit la golul din prelungiri. Am pus câţiva jucători în zid, dar ei s-au întors în momentul şutului, lucru care nu s-a mai întâmplat. Nu au tratat bine acea fază, deşi am ştiut exact cum joacă Porto. Acest joc putea avea alt rezultat, dacă eram mai concentraţi”, a explicat Andrea Pirlo.

