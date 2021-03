Dortmund, calificată în sferturile Ligii după 5-4 la general cu Sevilla

Borussia Dortmund s-a calificat în sferturile de finală ale Ligii Campionilor după ce a terminat la egalitate, scor 2-2, cu Sevilla, marţi seară, pe teren propriu, în manşa secundă a optimilor de finală.

Borussia, victorioasă cu 3-2 în prima manşă, a fost aproape de a obţine o victorie şi în retur, dar andaluzii au egalat in extremis.

Echipa germană a condus cu 2-0, prin dubla lui Erling Haaland (35, 54 – penalty). Norvegianul a ajuns, astfel, la 10 goluri în acest sezon de Champions League (6 jocuri). Haaland are un bilanţ remarcabil în competiţie, cu 20 de goluri marcate în 14 partide. Spaniolii au reuşit să revină în ultima parte a meciului, graţie golurilor înscrise de marocanul Youssef En-Nesyri (69 – penalty, 90+6).

Dortmund: Hitz – Morey (Meunier, 90+5), Can, Hummels, Schulz (Zagadou, 89) – Delaney, Bellingham, Dahoud – T. Hazard (Passlack, 67), Haaland, Reus. Antrenor: Edin Terzic.

Sevilla: Bounou – Navas, Kounde, Diego Carlos, Acuna – Joan Jordan (Papu Gomez, 60), Fernando (Rakitic, 86), Oscar Rodriguez (Oliver Torres, 79) – Ocampos (L. de Jong, 60), En-Nesyri, Suso (Munir, 86). Antrenor: Julen Lopetegui.

„Mă simt foarte bină ştiu că voi juca în sferturile Ligii. Ştiam că cei de la Sevilla vor veni aici să joace dur, dar când noi am marcat, deja aveau nevoie de trei goluri. Am ratat primul penalty, dar am reuşit să mă revanşez mai târziu. Am fost un pic nervos şi agitat la cel de-al doilea penalty, dar am ştiut că va fi extrem de important să punctez încă o dată“, a spus Haaland, la finalul partidei.

Tragerea la sorţi a sferturilor şi semifinalelor va avea loc pe 19 martie.

