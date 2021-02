Mihai Rotaru: „Nu dăm vina pe arbitraj, dar trebuie VAR în Liga 1“

Universitatea Craiova a ratat șansa de a ajunge la doar un punct de CFR Cluj și FCSB. Alb-albaștrii au pierdut în deplasare confruntarea cu Chindia Târgoviște, după un meci în care arbitrul Istvan Kovacs nu a acordat un penalti clar la acțiunea lui Andrei Ivan.

Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova, nu a dat vina pe centralul partidei și consideră că acesta nu a văzut bine momentul contatului între Dulca și Ivan.

„Avem un gust amar, pentru că aveam așteptări de la acest joc. Nu dăm vina pentru acel penalti, chiar dacă a fost. Îmi place să cred că arbitru are circumstanțe clare pentru a acorda penalti. Consider că centralul nu a văzut ce trebuia, nu dăm vina pe arbitraj. A fost un meci greu. Toate echipele din lume au probleme când joacă împotriva unor formații care se apără pe două linii. Nu am găsit soluții până acum de a desface astfel de echipe. Până la golul marcat, Chindia a trecut de două ori centrul terenului, iar acest lucru este frustrant“, a spus Mihai Rotaru.

VAR, o discuție interminabilă

Rotaru a cerut urgent VAR în Liga 1. Patronul formației din Bănie a dezvăluit și când va avea loc discuția decisivă.

„Toată lumea trebuie să se concentreze înspre direcția VAR. Cluburile pun presiune, și-au manifestat dorința pentru a avea sistem VAR în România, iar săptămâna viitoare va fi o întâlnire a tuturor președinților de club la LPF pentru a discuta acest aspect. Cu siguranță, pentru implementarea VAR, Liga trebuie să contribuie“, a declarat Rotaru, pentru Digisport.

Cluburile vor să contribuie pentru sistemul VAR, dar nu pot să plătească și cursurile prin care arbitrii să fie instruiți să folosească acest sistem.

„La instruirea arbitrului mi se pare complicat să plătești tu, dar pentru tehnologie și toate cele, sunt de acord, Liga trebuie să atragă aceste fonduri, iar FRF să instruiască arbitrii, de fapt Comisia Centrală a Arbitrilor, care e în subordinea Federației. Tot ce ține de infrastructură trebuie să fie susținut de Ligă”, a mai spus Rotaru.

Citește și: Chindia – „U“ Craiova, 1-0 final. Săndoi l-a învins pe Ouzounidis, Știința fără idei