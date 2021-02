Bayern Munchen a confirmat încă o dată! Lazio, făcută „praf“ chiar pe Olimpico

Bayern Munchen a învins-o pe Lazio Roma cu scorul de 4-1, marţi seară, pe Stadio Olimpico, într-o partidă din prima manşă a optimilor de finală ale Ligii Campionilor.

Campioana en titre s-a impus prin golurile marcate de Robert Lewandowski (9), Jamal Musiala (24), Leroy Sane (42) şi autogolul lui Francesco Acerbi (47). Pentru Lazio, la care fundaşul român Ştefan Radu a lipsit, accidentat, a înscris Joaquin Correa (49).

Lazio: Reina – Patric (53, Hoedt), Acerbi, Musacchio (31, Lulic) – Lazzari, Milinkovic-Savic (81, Cataldi), Lucas Leiva (53, Escalante), Luis Alberto (81, Akpa Akpro), Marusic – Joaquin Correa, Immobile. Antrenor: Simone Inzaghi.

Bayern Munchen: Neuer – Suele, Jerome Boateng, Alaba, Alphonso Davies – Kimmich, Goretzka (63, Javi Martinez) – Leroy Sane (90, Bouna Sarr), Musiala (90, Choupo Moting), K. Coman (75, Lucas Hernandez) – Lewandowski. Antrenor: Hans-Dieter Flick.

Lewandowski a devenit cu această ocazie al treilea marcator din istoria Ligii Campionilor, cu 72 de goluri, depăşindu-l pe spaniolul Raul Gonzalez Blanco. Lider este Cristiano Ronaldo (134 goluri), urmat de Lionel Messi (119).

Bayern a ajuns la 18 meciuri consecutive fără înfrângere în Liga Campionilor, dintre care 17 au fost victorii. Manşa secundă va avea loc în data de 17 martie, la Munchen.

Musiala, record la doar 17 ani

Jamal Musiala, jucătorul lui Bayern Munchen, a devenit cel mai tânăr marcator englez din istoria UEFA Champions League, la doar 17 ani și 363 de zile. Mijlocașul ofensiv a înscris al doilea gol al bavarezilor din duelul cu Lazio.

Nu este primul record de precocitate stabilit de Musiala. În septembrie 2020, la primul joc al sezonului în Bundesliga, Bayern Munchen a spulberat-o pe Schalke 04, scor 8-0. Mijlocașul ofensiv a înscris ultima reușită a formației lui Hansi Flick și a devenit cel mai tânăr marcator din istoria clubului în campionat, la doar 17 ani și 205 zile.

„Un pas uriaş spre sferturi“

La finalul partidei din Italia, antrenorul Hansi Flick a declarat că echipa sa a făcut un pas uriaş spre sferturile de finală.

„Am avut o bună prestaţie colectivă. Am vrut să-i punem sub presiune, ne-am creat multe ocazii, am marcat goluri, suntem foarte mulţumiţi. Champions League este ceva special pentru jucătorii noştri. Am văzut că fiecare era pregătit, fiecare jucător a vrut să fie prezent încă de la lovitura de începere. Deci această victorie este cu atât mai meritată. Dacă noi suntem marii favoriţi? Nu. Mai întâi trebuie să jucăm meciul retur, dar am făcut un pas uriaş spre sferturile de finală. Trebuie însă să luăm meciurile unul câte unul“, a spus Hansi Flick.

