Liga Elitelor U17 / Alex Stoica: „Suntem în grafic cu pregătirea!”

Echipa sub 17 ani a Universităţii Craiova se antrenează din greu pentru reluarea campionatului la Liga Elitelor. Antrenorul Alex Stoica a declarat că este mulţumit de modul cum a decurs pregătirea.

„A fost destul de mare vacanţa competiţională, dar în rest, noi ne-am pregătit, nu am pierdut timpul. Din păcate acesta este mare noastră problemă: jucăm prea puţine meciuri oficiale. Nu cred că este benefic pentru copii. Suntem în grafic cu pregătirea. Am trecut deja la partea tehnico-tacică, pentru că mai sunt doar 3 săptămâni până la începerea campionatului. Covidul nu ne-a mai pus probleme, toţi au fost sănătoşi. Au fost însă mici probleme medicale în timpul pregătirii, dar de scurtă durată.

Am reuşit să susţinem în fiecare săptămână câte un joc amical. Am întâlnit echipe puternice. Am jucat inclusiv cu naţionala sub 17 ani a României, cu FCSB, am mai întâlnit şi pe CSJ U19. Au fost nişte teste benefice pentru noi şi sperăm să găsim în continuare şi alte adversare. Lucru acesta este destul de dificil din cauza pandemiei. O să încercăm să jucăm şi cu formaţii de Liga 4 şi chiar de Liga 3. Vrem să întâlnim echipe care să ne pună cât mai multe probleme şi astfel să învăţăm ceva din aceste jocuri, să progresăm. Sperăm să punem totul la punct ca să facem jocuri frumoase în retur”, a declarat Alex Stoica.

Echipa sub 17 ani a Universităţii Craiova ocupă locul 3 în clasament la Liga Elitelor U17, seria Vest, cu 23 de puncte. Primele două clasate sunt UTA Arad, cu 27 de puncte, respectiv Csikszereda Miercurea Ciuc, cu 24 de puncte.

În primul meci oficial din 2021, programat pe 13 martie, de la ora 14.00, Universitatea Craiova U17 va evolua pe stadionul „Aripile”, împotriva Universităţii Cluj.

