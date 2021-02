Liga 2 / Dinu Todoran a început cu returul cu regrete

Antrenorul formaţiei CSM Slatina, Dinu Todoran, nu a avut un debut cu dreptul pe banca grupării oltene. Formaţia de pe malul Oltului a pierdut la limită, scor 0-1, pe teren propriu, confruntarea cu CS Mioveni, din etapa a 16-a din Liga 2. Golul care a stabilit destinaţia punctelor a fost marcat de Ionuţ Rădescu (’82).

De menţionat că meciul s-a disputat în două zile. Ninsorile abundente de vineri noapte și sâmbătă dimineață au condus la întreruperea meciului cu CS Mioveni în minutul 16. Timp de o oră, organizatorii au depus mari eforturi pentru degajarea zăpezii, dar condițiile de pe stadionul „Municipal“ au rămas neregulamentare. Astfel, brigada de arbitri și observatorii au decis ca întâlnirea să se reia duminică, de la ora 13.00. De data aceasta terenul a fost în regulă.

CSM Slatina: N. Grecu – Bodri, Cr. Preda, M. Manea, Pisăru – V. Gheorghe, Dorin Toma – Oprescu (’85, Doman), Necșulescu (’85, Ceapă), Rogoveanu – Vlada (’65, I. Stoica). Antrenor: Dinu Todoran.

CS Mioveni: I. Popescu – Oancea (’60, Ișfan), Gherghe, Al. Iacob, Mar – Daniel Toma (’86, Vereș), An. Panait – Rădescu, Blănaru (’76, Massaro), Șerbănică – B. Rusu. Antrenor: Alexandru Pelici.

Dinu Todoran: „Ne-am ridicat la nivelul lor”

La finalul partidei, Dinu Todoran a fost dezamăgit de rezultat, dar a admis că formaţia din Mioveni a fost mai bună.

„Am întâlnit o echipă bună, cu jucători care au evoluat în Liga I. Ne-am ridicat la nivelul lor, dar e păcat de acel gol primit. Trebuie să luăm părţile bune, iar greşelile făcute să le eliminăm. Nu am mizat neapărat pe contraatac. Poate că în prima repriză am stat aşa mai mult în jumătatea noastră, dar am reglat asta la pauză. În a doua repriză, în multe momente ale jocului, chiar meritam să marcăm. Îmi pare rău că nu am obţinut un rezultat pozitiv”, a declarat Dinu Todoran, conform Gazeta Nouă.

CSM Slatina va juca în runda următoare pe terenul Universităţii Cluj. Meciul este programat, vineri, 26 februarie, de la ora 17.30.

„Ne aşteaptă un meci împotriva unei alte echipe care se anunţă în play-off. Mergem să ne jucăm şansa, să scoatem un rezultat pozitiv”, a comentat antrenorul slătinenilor.

Liga 2, etapa 16

Joi, 18 februarie: ASU Poli Timișoara – Gloria Buzău 2-0, Viitorul Pandurii Târgu Jiu – Universitatea Cluj 1-2.

Sâmbătă, 20 februarie: Csikszereda Miercurea Ciuc – CSM Reșița 2-0, Comuna Recea – Corncordia Chiajna 0-0, Aerostar Bacău – Unirea Slobozia 0-2, Dunărea Călărași – Farul Constanța 1-1.

Duminică, 21 februarie: FC Rapid – Ripensia Timișoara 2-2, CSM Slatina – CS Mioveni 0-1.

Marți, 23 februarie – ora 19.00: Petrolul Ploiești – Metaloglobus București.

Partida FCU – Turris Turnu Măgurele nu se dispută. Pandurii Târgu Jiu stă.

Clasament:

Clasament oferit de flashscore.ro

Citeşte şi: LaLiga / Doar Real Madrid s-a impus, Atletico şi Barca au pierdut „teren”