Borussia Dortmund a învins-o pe FC Sevilla cu scorul de 3-2, miercuri seară, pe „Estadio Ramón Sánchez Pizjuán”, într-un meci din prima manşă a optimilor Ligii Campionilor.

Andaluzii au deschis scorul destul de repede, prin Suso (‘7), cu un şut deviat de Hummels.

Borussia a făcut însă o primă repriză excelentă şi a punctat de trei ori până la pauză. A marcat prin Mahmoud Dahoud (’19) şi Erling Haaland (’27, ’43).

Ibericii păstrează şanse de accedere în faza următoare graţie golului reuşit pe final de olandezul Luuk de Jong (’84).

Sevilla: Bounou – Jesus Navas, Kounde, Diego Carlos, Escudero – Joan Jordan (’72, Oscar Rodriguez), Fernando, Rakitic (’46, N. Gudelj) – Suso (’60, Luuk de Jong), En-Nesyri (’60, Munir), Papu Gomez (’60, Oliver Torres). Antrenor: Julen Lopetegui.

Dortmund: Hitz – Morey, Akanji, Hummels, R. Guerreiro (’77, Passlack) – Dahoud (’89, Meunier), Emre Can, Bellingham – M. Reus (’80, Julian Brandt), Haaland, Sancho. Antrenor: Edin Terzic.

Borussia vizează primul său sfert de finală în Liga Campionilor după 2017. Gruparea din Dortmund după trei înfrângeri în Bundesliga, din ultimele patru jucate. Germanii pierduseră ultimele patru meciuri jucate în deplasare în optimile Ligii Campionilor.

Manşa a doua va avea loc pe 9 martie, la Dortmund.

Haaland, omul meciului: „Am avut un plan tactic foarte bun”

Atacantul norvegian Erling Haaland a ajuns la 18 goluri în 13 partide în Champions League pentru RB Salzburg şi Dortmund. El a fost declarat şi omul meciului de la Sevilla.

„Nu ştiu dacă pot spune că totul se datorează motivaţiei, dar am fost mult mai concentraţi şi activi astăzi (miercuri – n.r.). Ne-a ieşit jocul ofensiv. Nu a fost bine că am primit două goluri, dar a fost bine că am marcat de trei ori şi am făcut-o în deplasare. Am avut un plan tactic foarte bun. Antrenorul Edin Terzic ne-a vorbit foarte mult în ultimul timp, ne-a motivat. Acum mi-a spus că acesta trebuie să fie meciul meu şi am reuşit să confirm”, a declarat Erling Haaland (20 ani, 1.94 metri).

Tot din tabăra lui Dortmund, căpitanul Marco Reus a spus: „Este o victorie foarte plăcută. Prima repriză, exceptând golul primit devreme, a fost exact cum ne-am aşteptat. Am ţinut bine de minge, ne-am apărat bine şi am pus probleme în atac. Prima repriză a fost foarte bună! În partea a doua ne-am relaxat şi ne-am făcut jocul mai greu, dar e bine că am câştigat”.

Ibericii nu renunţă

Luuk de Jong, mijlocaşul formaţiei FC Sevilla, a admis că prima repriză a fost de coşmar şi a punctat că încă speră la accederea în sferturile Ligii Campionilor.

„Parcă nu am fost noi în prima repriză. La acest nivel adversarul te pedepseşte la cea mai mică greşeală pe care o faci. În repriza a doua ne-am prezentat mult mai bine, am jucat şi într-un ritm mai alert. Este foarte important acel gol din finalul meciului, chiar dacă am pierdut. Ne va ajuta în retur, când vom încerca să remontăm totul. Orice este posibil”, a declarat fotbalistul olandez.

