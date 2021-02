Liga Campionilor / FC Porto a răpus-o pe Juventus pe „Dragao”

FC Porto a învins-o pe Juventus Torino cu scorul de 2-1, miercuri seara, pe „Estadio do Dragao”, într-un meci din prima manşă a optimilor de finală ale Ligii Campionilor.

Lusitanii au deschis scorul rapid, în minutul 2, prin iranianul Mehdi Taremi, după o gafă a lui Bentancur.

„Dragonii” şi-au majorat avantajul în debutul reprizei secunde prin Moussa Marega (’46), după o centrare a lui Manafa.

Juve a redus din diferenţă pe final, prin Federico Chiesa (’82), după un assist al lui Rabiot.

Un moment important s-a petrecut în ultimele secunde ale partidei. Cristiano Ronaldo a fost trântit în careu de un fundaş al lui Porto, dar arbitrul nu a dictat penalti. Faza respectivă l-a nemulţumit pe atacantul portughez şi a născut destule discuţii.

Omul meciului a fost desemnat Sergio Oliveira (Porto)

Juve nu pierduse până acum în cinci meciuri directe cu Porto în cupele europene, având patru victorii şi un egal. „Bătrâna Doamnă” a devenit a doua echipă italiană care atinge optimile Champions League în şapte sezoane consecutive, după Inter (opt, între 2004/05 şi 2011/12).

Porto: Marchesin – Manafa, Pepe, Mbemba, Sanusi – Jesus Corona (’90+1, Mamadou Loum Ndiaye), Sergio Oliveira (’90, Francisco Conceicao), Uribe, Otavio (’57, Luis Diaz) – Marega (’66, Grujic), Taremi. Antrenor: Sergio Conceicao.

Juventus: Szczesny – Danilo, Chiellini (’35, Demiral), De Ligt, Alex Sandro – F. Chiesa, Rabiot, Bentancur, McKennie (’63, Alvaro Morata) – Kulusevski (’77, A. Ramsey), Cristiano Ronaldo. Antrenor: Andrea Pirlo.

Manşa secundă se va juca pe 9 martie, la Torino.

Portughezii, încântaţi de reuşită

La finalul întâlnirii, portarul lui FC Porto, Agustin Marchesin, a debordat de încântare şi optimism.

„Sunt foarte fericit pentru această victorie. Am făcut o treabă bună. Am arătat că formăm o echipă frumosă şi puternică. Trebuie să fim respectaţi mai mult! De fapt, cred că nimeni nu ne mai subestimează acum. Astăzi am demonstrat că suntem capabili să facem lucruri mari. Ştim că returul va fi şi mai dificil, pentru că avem în faţă o oponentă grozavă, dar suntem optimişti”, a declarat Agustin Marchesin.

Andrea Pirlo: „Trebuia să jucăm mai rapid”

Antrenorul lui Juventus Torino, Andrea Pirlo, a admis că echipa sa a făcut, involuntar, jocul portughezilor.

„Porto a făcut un meci foarte bun, dar noi am fost cei care le-am permis să facă tot ce doresc pe teren. Trebuia să jucăm mai rapid şi să fim mai eficienţi. Porto ne-a închis spaţiile din mijloc şi ne-a obligat să jucăm prea mult pe plancuri. Nu ne-a fost uşor. În fine, dacă jucam mai rapid poate reuşeam să-i destabilizăm”, a comentat Andrea Pirlo.

Nici fundaşul Danilo nu a fost prea încântat de jocul echipei sale din meciul cu Porto:

„Aceasta este Liga Campionilor. Ştiam că ne aşteaptă un meci foarte greu şi l-am pregătit foarte bine, la fel şi adversara noastră, dar noi am greşit mai mult în această seară. Porto a jucat exact cum ne-am aşteptat, iar noi ar fi trebuit să fim concentraţi încă de la începutul reprizelor”.

Citeşte şi: Liga Europa / Programul meciurilor din 16-imile de finală (tur)