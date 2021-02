Marinos Ouzounidis: „Nu putem câștiga meciuri dacă nu dăm 100% pe teren“

Antrenorul formației Universitatea Craiova, Marinos Ouzounidis, a susținut astăzi conferința de presă premergătoare meciului cu FC Hermannstadt. Disputa cu sibienii este programată vineri, de la ora 20.30, pe stadionul „Ion Oblemenco“, și contează pentru etapa 24 din Liga 1.

Strategul grec cere seriozitate

Tehnicianul Științei a afirmat că se așteaptă la o partidă dificilă cu Hermannstadt. Ouzounidis s-a pus în gardă nu numai de victoria sibienilor cu FCSB, ci de toate rezultatele din ultimele runde.

„Acest joc, ca toate celelalte până la sfârșitul sezonului, este foarte important. Nu se pune problema că jucăm cu o echipă bună sau una slabă. Am văzut rezultatul obținut de Hermannstadt în ultimul meci, a fost foarte bun și înseamnă că echipa lor are încredere în forțele ei. Ne așteptăm să fie un meci dificil și trebuie să fim concentrați, determinați. Așa cum am spus-o de fiecare dată, trebuie să dăm tot ce-i mai bun pentru a obține un rezultat pozitiv. Nu putem câștiga meciuri dacă nu dăm 100% pe teren“, a declarat Marinos Ouzounidis.

„Nu doar rezultatul cu FCSB ne pune în gardă, ci toate rezultatele din ultimul timp. În această parte de campionat, toate meciurile sunt mai dificile comparativ cu cele de la început. Toate adversarele și-au fixat obiective. Unele vor să fie în fruntea clasamentului, altele vor să fie mai bine clasate. Lucrurile se mai schimbă puțin din pricina transferurilor de jucători pe care le-am reușit. În momentul actual nu știm exact performanțele acestora. Ultimul nostru rezultat ne obligă să fim și mai concentrați. Dacă intrăm cu ideea că avem un meci ușor, nu o să avem nicio șansă să-l câștigăm“, a completat tehnicianul elen.

Sunt probleme de lot

Marinos Ouzounidis nu poate conta pe serviciile lui Ștefan Vlădoiu (suspendat), Reagy Ofosu (accidentat), în timp ce Mihai Bălașa este incert.

„Este o problemă din cauza regulii Under 21, pentru că în funcție de ce tineri folosești poți să alcătuiești lotul. În cazul lui Bălașa vom aflsa mâine exact care este situația. Reagy este accidentat din nou, va sta o lună. În privința lui Elvir Koljic, mă aștept ca săptămâna viitoare să înceapă să se antreneze cu noi. Avem mulți jucători cu multă calitate, suntem puternici și avem multe soluții“, a explicat strategul Științei.

„Mă aștept să facem un meci bun, ținând cont că jucăm pe un teren bun. În ultimele două meciuri nu avut parte de terenuri de calitate și am fost nevoiți să depunem multă energie. Acum mă aștept să fim mai fresh. Am avut ceva mai multe meciuri la dispoziție ca să ne odihnim și să pregătim jocul și sper să evoluăm mult mai bine“, a mai spus Marinos Ouzounidis.

Un fotbalist poate face diferența, dar meciurile le câștigă echipa

Antrenorul grec a comentat și ultimele transferuri făcute de Știința. A punctat că Matteo Fedele și Juan Camara sunt fotbaliști foarte buni, dar nu sunt 100% pregătiți fizic.

„Au venit Juan Camara și Matteo Fedele, fotbaliști foarte buni. Contează foarte mult ca fiecare să-și aducă aportul pentru echipă. Trebuie să știți că ei nu sunt la un potețial de 100% din punct de vedere fizic, astfel încât să evolueze din primul minut. Trebuie să fim atenți cu ei, pentru că în astfel de situații pot apărea accidentări. Dar sunt convins că ambii jucători transferați au calitate! Pentru mine este foarte important ca echipa să joace bine, nu un jucător. Un fotbalist poate face diferența, dar meciurile le câștigă echipa“, a explicat grecul.

„Trebuie să rămânem concentrați pe meciul următor!“

Întrebat dacă au crescut șansele pentru titlu, ținând cont de achizițiile făcute, Marinos Ouzounidis a subliniat că nu trebuie să gândim prea departe acum.

„Cu suporterii în tribune am fi mult mai puternici. Dar, ce le-am spus și băieților mei, nu vă gândiți la toate astea. Cel mai important lucru în momentul de față este meciul următor. Dacă ne mai zboară mult gândul la ce va fi la sfârșitul sezonului, o să ratăm obiectivul. Trebuie să rămânem concentrați pe meciul următor! Și Sepsi, dar și Botoșani sunt echipe bune, nu doar FCSB și CFR. În play-off, toate echipele au șansele lor la trofeu. Nu-mi place să vorbesc despre celelalte echipe. Mă interesează ce facem noi, să creștem cu fiecare săptămână și să fim mai buni de la meci, la meci. Și vom vedea la final ce se va întâmpla“, a comentat antrenorul.

Cât despre tragerea la sorți din sferturile Cupei, Marinos Ouzounidis a spus:

„Într-un fel este mai bine că am picat cu Chindia. Uneori jucătorii tratează superficial meciul de Cupă când joacă împotriva unei echipe din eșalonul secund. Vom vedea după meci dacă a fost bună tragerea la sorți sau nu. Până atunci trebuie să ne pregătim și să arătăm bine la ora jocului“.

