Juan Camara: „Mi-am dorit foarte mult să joc pentru Universitatea Craiova“

Ultima achiziție a Universității Craiova, Juan Camara, a acordat primul interviu de la sosirea în Bănie. El a explicat întârzierea cu care s-a semnat contractul și cât de mult l-au ajutat colegii și membrii staff-ului tehnic să se acomodeze.

„Sunt foarte fericit pentru oportunitatea oferită de clubul Universitatea Craiova. Este foarte important pentru mine. Sunt aici pentru a încerca să ajut echipa cât mai mult posibil. Toată lumea știe problemele pe care le-am avut la fosta echipă, Dinamo. Am discutat cu Craiova în ultimul timp, am ajus la un acord, însă am întâmpinat câteva probleme până am semnat. Mi-am dorit foarte mult să joc pentru Universitatea Craiova. Mă simt foarte bine aici. De când am venit am petrecut mai mult timp cu Matteo Fedele, care m-a ajutat mult. Toți băieții m-au primit bine, la fel și staff-ul tehnic. Pot spune că am luat o decizie foarte bună venind aici“, a declarat Juan Camara, pentru site-ul oficial al Științei.

„Puține cluburi sunt la fel de bine organizate“

Juan Camara a afirmat că a primit referințe foarte bune despre Universitatea Craiova, apoi s-a lămurit singur că a ajuns la un club mare.

„Știam ceva despre acest club, pentru că am mai vorbit cu colegi care au mai jucat în România. Toți mi-au spus că Universitatea Craiova este un club mare, foarte bine organizat, cu un stadion frumos și o infrastructură sportivă foarte bună. Adevărul este că atunci când am ajuns aici, am văzut că totul este spectaculos. Puține cluburi sunt la fel de bine organizate“, a comentat spaniolul de 27 de ani și 1.84 metri.

Vrea să contribuie cât mai mult la cucerirea titlului

Întrebat care sunt obiectivele personale, Juan Camara a spus:

„Principalul meu obiectiv este să-mi ajut echipa să câștige titlul. Suntem pe locul 3 și se poate obține la final acest obiectiv, atât de important pentru club și suporteri. Îmi doresc să joc în cât mai multe partide și să-mi ajut echipa cu goluri sau pase decisive. Îi asigur pe suporteri că vom lupta pentru cel mai important obiectiv, câștigarea campionatului. Chiar dacă momentan nu pot fi alături de noi pe stadion, vom da totul pentru ei“.

Juan Camara este împrumutat de la Jagiellonia până la vară, apoi va intra în vigoare un contract valabil 3 ani. Atacantul spaniol este evaluat de Transfermarkt la 600.000 de euro.

Juan Camara a mai fost legitimat la cluburile Villarreal, FC Barcelona, Girona, Reus Deportiu, Miedz Legnica, Jagiellonia și Dinamo.

Citește și: FC Barcelona, umilită pe „Camp Nou“ de PSG, în Liga Campionilor. Seară magică pentru Mbappe!