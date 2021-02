Liverpool, cu un pas în sferturile Ligii Campionilor după victoria cu Leipzig

Liverpool a făcut un pas important spre sferturile de finală ale Ligii Campionilor, după ce a învins marți seară, cu 2-0, formaţia germană RB Leipzig, în prima manșă a optimilor. Meciul a avut loc la Budapesta, deoarece Germania nu permite intrarea cetăţenilor proveniţi din Marea Britanie pe teritoriul său, din pricina mutațiilor apărute la Covid-19.

„Cormoranii“ au marcat prin Mohamed Salah (’53) şi Sadio Mane (’58), după erori mari făcute de Marcel Sabitzer, respectiv Dayot Upamecano.

De menționat că RB Leipzig a avut o bară în debutul meciului, prin Olmo (’2).

Leipzig: Gulacsi – Klostermann, Upamecano, Mukiele (’64, W. Orban) – Tyler Adams, Kampl (’73, Hwang), Angelino – Sabitzer, Haidara (’64, Y. Poulsen) – Dani Olmo, Nkunku. Antrenor: Julian Nagelsmann.

Liverpoool: Alisson Becker – Alexander-Arnold, Henderson, Kabac, Robertson – Thiago (’72, Oxlade-Chamberlein), Wijnaldum, C. Jones – Salah (’90, Williams), Firmino (’72, Shaqiri), Mane. Antrenor: Jurgen Klopp.

Liverpool se află pentru al patrulea sezon consecutiv în optimile de finală.

Manşa secundă se va juca pe 10 martie, la Liverpool.

Jurgen Klopp a rămas cu picioarele pe pământ

Antrenorul formației învingătoare, Jurgen Klopp, a declarat că Liverpool a făcut un meci bun, în ciuda vocilor negativiste. El nu crede că s-a jucat calificarea, fiind convins că Leipzig va pune probleme în meciul retur.

„A fost un meci dificil. Dar nu putem crește mentalități puternice, decât prin astfel de meciuri. Știu că multă lume se aștepta să greșim din nou (asta din pricina parcursului cu probleme din Premier League – n.r.), dar în această seară băieții au avut o evoluție bună și n-au făcut fericiți. Sunt foarte bucuros pentru ei. A fost doar prima manșă și trebuie să ne pregătim bine pentru meciul retur, pentru că nici acela nu va fi deloc ușor“, a declarat Jurgen Klopp.

Julien Nagelsmann: Per ansamblu am jucat bine

De partea cealaltă, tehnicianul lui Leipzig, Julien Nagelsmann, consideră că echipa sa a jucat bine și doar greșelile individuale au făcut ca rezultatul să fie nefavorabil.

„Am jucat foarte bine în repriza a doua. Ne-am creat multe oportunități de gol, dar am făcut două greșeli copilărești și am fost pedepsiți. Așa se întâmplă la acest nivel. Am stat rău la finalizare și ne-am creat degeaba trei-patru ocazii mari de gol. O să facem o analiză amănunțită asupra celor petrecute, dar per ansamblu am jucat bine“, a comentat Julian Nagelsmann.

