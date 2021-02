Cupa României | Marius Croitoru l-a luat pe „sus“ pe arbitrul Marcel Bîrsan

FC Botoșani a părăsit Cupa României în faza optimilor de finală, fiind învinsă pe teren propriu, cu 1-0, de vicecampioana Universitatea Craiova.

La finalul întâlnirii din Moldova, Marius Croitoru, antrenorul gazdelor, a făcut acuze dure la adresa arbitrului central. L-a acuzat de rea voință pe Marcel Bîrsan, pentru că nu a acordat lovitură de la 11 metri la un contact între Cîmpanu și Holzmann.

„Am avut meciul nostru… Din păcate am văzut că își lasă alții amprenta asupra rezultatelor, decât aceia care ar trebui. Nu pot să cred că o fază clară, la 2 metri de tine, să spui că nu o vezi și că nu a fost fault. E prea mult, credeți-mă! În rest, am jucat împotriva unei echipe mari, bune, pe care eu o respect foarte mult și o apreciez. Dar asta nu înseamnă că trebuie să faci asemenea greșeli împotriva echipei din Botoșani. Nu ai voie! Băieții mei sunt de admirat și sunt mândru că sunt antrenorul lor. Chiar și pe vremea aceasta am făcut un joc bun și am prestat un fotbal frumos. Nu am jucat cu mingi lungi. Dacă suprafața de joc încurcă pe alții, pe noi nu ne încurcă. Încercăm să jucăm fotbal, indiferent de ce suprafață este“, a explicat Croitoru.

„Dacă ăla nu este penalti, toți trebuie să ne apucăm să facem altceva“

Antrenorul echipei FC Botoșani și-a continuat „pledoaria“ și atacurile la adresa „centralului“:

„Dă ce este de dat! Nu poți să-mi spui tu mie, ca arbitru, că ești la 2 metri de fază și nu vezi. Mi-e greu să cred! Mi-e greu să accept! Dacă ăla nu este penalti, când îl lovește genunchi în genunchi, înseamnă că toți trebuie să ne apucăm să facem altceva. Și noi, ca antrenori, dar și jucătorii trebuie să se apuce de altceva. Iar cei care rămân să facă în continuare ce fac, pentru că o fac foarte bine“, a spus Croitoru.

„Nu știu de ce mi-a dat cartonașul galben, dar el știe de ce. Vrea să fiu calm, dar cum aș putea să fiu când văd că pur și simplu nu vrei să dai un penalti clar? Ce ar vrea să-i spun? Da, domnu’ arbitru, îmi cer mii de scuze că tu nu ai văzut sau nu ai vrut să dai. O fac și pe asta, îmi cer mii de scuze dacă l-am deranjat cu ceva. Dar ar trebui să intre și să vadă în vestiar cum plâng și suferă jucătorii mei“, a completat acesta.

„Trebuie să stau de vorbă cu jucătorii și să le ridic moralul“

Pentru FC Botoșani urmează un meci cu Gaz Metan Mediaș, luni, de la ora 17.30, tot pe teren propriu.

„Orice meci este greu. Sunt meciuri importante, în care sunt puse puncte importante în joc, pentru noi și pentru obiectivul nostru. Atunci trebuie să fim foarte calculați în tot ceea ce facem. Acum trebuie să stau de vorbă cu ei și să le ridic moralul“, a comentat Marius Croitoru.

Citește și: