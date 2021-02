Cupa României | Marinos Ouzounidis: „Nu am făcut decât un pas înainte, nimic mai mult“

Antrenorul formației Universitatea Craiova, Marinos Ouzounidis, s-a declarat mulțumit de calificarea obținută în sferturile Cupei României, în detrimentul echipei FC Botoșani. Tehnicianul elen a apreciat și evoluția elevilor săi, dar le-a subliniat acestora faptul că nu au câștigat trofeul și că trebuie să rămână concentrați dacă îl vor cu adevărat.

„Nu a fost un debut ușor pentru mine. Vremea nu a fost bună deloc, a fost frig, dar am trecut cu bine peste acest hop. Această victorie ne va ține de cald! Am făcut doar două antrenamente, iar cel mai important lucru pentru mine a fost să le dau încredere jucătorilor. Vreau să-i felicit, pentru că le-am spus înaintea acestui meci că trebuie să avem calitate chiar și în aceste condiții dificile. Le-am spus că este un singur meci și trebuie să luptăm, să ne impunem în dueluri, să arătăm dorință. Faptul că am reușit să marcăm atât de repede ne-a ajutat să controlăm meciul liniștiți și la sfârșit să avem satisfacție“, a declarat „nea Mărin“, așa cum l-au alintat alb-albaștrii imediat după contactul de la antrenamente.

„Este o victorie foarte mare împotriva unui adversar foarte bun. Totodată le-am spus băieților mei că tot ce am realizat acum a fost să facem pasul în faza următoare, în sferturi, dar că nu am câștigat nimic deocamdată“, a punctat Marinos Ouzounidis.

Cere seriozitate alb-albaștrilor indiferent de numele adversarului

Acesta își dorește ca „leii“ să nu-și subestimeze adversara viitoare, chiar dacă aceasta ar putea fi una din Liga 2: „Uneori, în Cupă, vezi des surprize. Dacă nu joci corect, nu ești concentrat 100% într-un meci cu o echipă de Liga 2, nu ai nicio șansă. Este un singur meci și poate ești ghinionist… Repet: nu am făcut altceva decât un pas înainte, nimic mai mult“.

Întrebat care ar fi prima impresie despre fotbalul românesc, antrenorul grec nu s-a lansat în discuție: „Din ce am văzut se joacă ofensiv, echipele nu se gândesc să joace defensiv. Dar mi-e greu să vorbesc acum despre asta, e prea devreme“.

Pentru Universitatea Craiova urmează un meci în Liga 1, contând pentru etapa 23. Astfel, alb-albaștrii întâlnesc duminică, de la ora 14.30, la Călărași, pe Academica Clinceni.

