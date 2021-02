Eugen Trică și Cornel Frăsineanu sunt cu ochii pe Atanas. „Se caută tipul ăsta de jucător”

Venit în această iarnă la Universitatea Craiova, Atanas Trică se bucură de toată atenția celor din jur. A marcat un prim gol în tricoul alb-albastru în amicalul cu CSO Filiași și a „cules” aprecieri din partea mai multor oameni de fotbal. În testul de miercuri a evoluat o repriză împotriva formației Petrolul Potcoava, dar nu a mai marcat. În tribune au fost mult mai mulți ochi ațintiți asupra lui, începând cu tot staff-ul primei echipe a Științei, dar și mulți antrenori din Bănie. În tribuna de la terenul sintetic de la „Aripile” s-au regăsit și tatăl lui Atanas, Eugen Trică, și finul acestuia, Cornel Frăsineanu, fost jucător al Craiovei.

„Are calități foarte bune”

Eugen Trică nu a fost tocmai mulțumit de evoluția fiului său din acest al treilea joc de verificare susținut de „satelit”. El a punctat că nu a primit suficiente pase din partea colegilor, ca să aibă realizări notabile.

„S-a mișcat bine, numai că ar trebui ca băieții din echipă să-l joace mult mai mult. La 16 ani și jumătate… eu zic că este ok. Mai ales în perioada asta de acumulări. S-a văzut de altfel la toată echipa puțină oboseală, dar este normal. Atanas trebuie să muncească în fiecare zi, să joace pentru echipă, pentru că numai așa poate să ajungă mare fotbalist. Are calități foarte bune. Lovește mingea cu ambele picioare, lovește și cu capul, de aceea trebuie jucat mult mai mult. Are și un fizic foarte ok, pentru un atacant de număr 9. Se caută tipul ăsta de jucător”, a declarat fostul decar al Băniei.

„Vreau ca el să fie Atanas! Să nu se spună că este nepotul lui Ilie Balaci sau fiul lui Eugen Trică”

Întrebat cu cine seamănă Atanas ca stil de joc, Eugen Trică a punctat.

„Seamănă puțin cu cei care au jucat înaintea noastră. Mă refer la Victor Pițurcă, Rodion Cămătaru… Gen Zlatan Ibrahimovic, și seamănă cu el la alergătură, la fizic. Bineînțeles că are și de la bunicul lui câte ceva, are și de la mine… Dar vreau ca el să fie Atanas! Să nu se spună că este nepotul lui Ilie Balaci sau fiul lui Eugen Trică. Vreau să fie Atanas, exact cum a spus-o și mama lui”.

Cât despre presiunea la care este supus din pricina familiei din care se trage, Eugen Trică a spus că nu observă neliniște în comportamentul fiului său.

„Din ce am văzut, Atanas are un tupeu pozitiv și nu cred că este o mare presiune pe el. Se pregătește, joacă cu dezinvoltură și eu zic că este bine. Lumea din Craiova îl așteaptă, dar, repet, totul depinde numai și numai de el. A fost urmărit și de noul antrenor de la Universitatea Craiova, de conducere”, a comentat Eugen Trică.

„Mi-aș dori ca Universitatea Craiova să câștige campionatul”

Întrebat ce și-ar dori să se întâmple cât mai curând, să câștige Universitatea Craiova campionatul sau să debuteze fiul său înainte în Liga 1, Eugen Trică a ales ambele variante.

„Mi-aș dori ca și Universitatea Craiova să câștige campionatul, dar și Atanas să debuteze în Liga 1 și să o facă și cu gol. Îmi doresc să vină cât mai curând momentul ăsta. Ca orice părinte, te bucuri de realizările copiilor. Lupta pentru titlu este aprinsă. După cum vedeți, an de an se bat aceleași echipe, FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova. Asta pentru că la echipele astea sunt cele mai bune condiții și au stabilitate financiară. Eu m-aș bucura să promoveze și FCU, să fie două echipe craiovene în Liga 1”, a afirmat Eugen Trică.

Cornel Frăsineanu are așteptări mari de la Atanas

La rândul său, Cornel Frăsineanu a declarat că este prematur să se pronunțe cu cine seamănă ca stil de joc Atanas Trică.

„Am venit să-l vedem pe Atanas cum joacă și se mișcă așa și așa. E copil și nu ai cum să-ți dai seama acum cu cine seamănă ca joc. Dar sper ca pe viitor să ajungă să semene 30% cu bunicul, 30% cu tatăl și 30 cu mine”, a comentat Frăsineanu.

Acesta este decis să-l secondeze pe nașul Eugen Trică la viitoarea echipă cu care va semna: „Sunt acasă, la Caracal, și acum cu nașul Trică o să vedem ce facem. Pentru mine este o provocare să-i fiu secund. E un nou început, dar, dacă am trăit o viață în fotbal, ce pot să fac altceva decât fotbal?”.

„Nivelul Ligii 1 este scăzut față de anii trecuți”

Întrebat ce șanse are Universitatea Craiova la titlu, Cornel Frăsineanu nu a dorit să se pronunțe până nu vede cum se va prezenta echipa sub comanda lui Marinos Ouzounidis. Cât despre eșalonul secund, el este sigur că acolo lupta pentru promovare se dă în trei

„Nivelul Ligii 1 este scăzut față de anii trecuți. Așa se vede de la televizor. Craiovenii au avut 60 de minute de titlu… Acum totul depinde de ei și depinde cum îi pune în teren noul antrenor. În Liga 2 se bat pentru promovare FCU, care are prima șansă, Rapidul, care s-a întărit foarte mult și Petrolul. E o bătaie în trei. Stoican, cu Viitorul Pandurii, nu are șanse. E prietenul meu, îl supăr, dar ăsta este adevărul”, a încheiat Frăsineanu.

Citește și: Cupa Angliei / Everton, victorioasă după un meci spectaculos cu Tottenham