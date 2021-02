Cupa României / Bogdan Vătăjelu: „Trebuie să câştigăm la Botoşani!“

Bogdan Vătăjelu a prefaţat astăzi întâlnirea pe care Universitatea Craiova o va susţine joi, de la ora 20.30, în Moldova, contra echipei FC Botoşani, în optimile Cupei României. Acesta a afirmat că se aşteaptă la un joc foarte greu, atât prin prisma valorii adversarei, cât şi a stării terenului de joc.

„Ne aşteaptă un meci destul de dificil, ca toate celelalte de până acum. Întâlnim o echipă care joacă un fotbal ofensiv, fără presiune. Starea proastă a terenului este un impediment pentru ambele echipe. Şi ei au un joc de posesie foarte bun şi, din ce am văzut aseară, nici lor nu le-a prea ieşit foarte bine jocul. Dacă terenul va fi la fel de dificil cred că nu va fi un meci spectaculos. Evoluăm pe un teren pe care avem doar o victorie în ultimii 7 ani. Acea perioadă în care nu am câştigat deloc ne-a făcut să învăţăm nişte lucruri. Poate că nici echipa nu era atât de închegată. Eu zic că acum suntem mult mai experiementaţi, jucăm de ceva timp împreună şi nu ar trebui să ne mai fie teamă. Vom merge şi vom juca. Îi respectăm, pentru că au o anumită valoare, însă respectul trebuie să fie până la o limită. Fiecare jucător ştie asta şi trebuie să facem totul ca să ne calificăm în sferturile Cupei României“, a declarat fundaşul Ştiinţei.

Bogdan Vătăjelu: „Întotdeauna se va schimba ceva“

Apărătorul grupării din Bănie speră ca debutul lui Marinos Ouzounidis pe banca Ştiinţei să fie cu un succes. El a admis că schimbări în jocul alb-albaştrilor vor fi, dar nu atât de rapid, mai ales că nici preparatorii fizici aduşi nu au avut timp să lucreze ce şi-ar fi dorit.

„Trebuie să câştigăm la Botoşani şi cred că Mister (Marinos Ouzounidis – n.r.) va fi fericit. Fiecare antrenor vine cu filosofia lui, cu regulile lui şi întotdeauna se va schimba ceva. L-am cunoscut cât de cât, să ştim în mică parte cum lucrează şi ce doreşte de la noi. Dânsul, fiind fost fundaş central, am avut o discuţie mai îndelungată astăzi şi am priceput ce vrea de la noi. De acum înainte o să vedeţi ce o să arătăm noi pe teren şi veţi trage concluziile singuri. Cred că în fotbal trebuie să ai şi puţin noroc. La ce rezultate am avut cu domnul Bergodi… Poate că jocul nostru nu era extraordinar, dar am câştigat 7 meciuri la rând în play-off! Cred că ţine şi de noroc! Sper ca noul antrenor să fi venit cu noroc şi cu cunoştinţe. Dacă ne vom face treaba foarte bine şi vom respecta ce ne spune, cu siguranţă şi norocul va fi de partea noastră“, a spus Vătăjelu.

„Fiecare persoană care vine în staff-ul tehnic îşi aduce aportul la ceva. Preparatorii fizici au venit şi ei cu o altă mentalitate, cu alte strategii de lucru şi, probabil, ce este nou ne va schimba. Eu cred că vom face o treabă bună. Antrenamentele sunt mai intense, dar sunt cu mingea şi atunci când lucrezi cu mingea nu poţi fi decât bucuros. Nu s-au putut lucra foarte multe chestii acum, pentru că jucăm din 3 în 3 zile şi nu au prea avut timp să-şi expună ideile noii preparatori. Probabil că atunci când vom juca la o săptămână va fi puţin mai greu pentru noi“, a completat Bogdan Vătăjelu.

