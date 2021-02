Bogdan Vrăjitoarea este foarte atent la Atanas Trică: „Este un băiat care promite“

Universitatea Craiova s-a impus cu 6-1 în amicalul susţinut astăzi, pe sinteticul de la Aripile“, în faţa liderului din C6, CSO Filiaşi. La finalul acestui test, antrenorul secund al „satelitului“ Ştiinţei, Bogdan Vrăjitoarea, s-a arătat mulţumit de randamentul tinerilor „lei“.

„Pe 18 am început pregătirea şi a fost primul meci amical pentru noi. Ne-a interesat mai mult partea fizică, pentru că este o perioadă de acumultări acum. Au răspuns bine băieţii noştri, ţinând cont că vin după o perioadă cu două antrenamente pe zi. O să continuăm pe această linie, pentru că trebuie să creştem! Rezultatul a fost ultimul lucru care ne-a interesat. Obiectivele noastre sunt altele. Noi ne-am propus să-i ajutăm pe aceşti tineri să progreseze de la an, la an şi să facă pasul către echipa mare“, a explicat Bogdan Vrăjitoarea, pentru GdS.

Printre marcatorii Universităţii II Craiova s-a numărat şi Athanas Trică, nepotul lui Ilie Balaci, jucător venit în această iarnă la echipă.

„Mă bucur pentru el că a reuşit să marcheze. Este un gol care îi va da cu siguranţă un moral bun. Atacanţii au nevoie de goluri! Este un băiat cu multe calităţi, care promite, la fel ca mulţi alţii tineri de la noi din curte. Trebuie să fim atenţi ca drumul acestor jucători tineri să fie ascendent“, a comentat Bogdan Vrăjitoarea.

Pentru Universitatea II Craiova urmează un amical în compania echipei Jiul Rovinari. Meciul este programat duminică, de la ora 12.00, pe terenul grupării gorjene.

Citeşte şi: Universitatea II Craiova a „descălţat-o“ pe CSO Filiaşi în amical (galerie foto)