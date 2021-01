FC Voluntari – „U“ Craiova | Corneliu Papură: „Sperăm să jucăm mult mai bine!“

Antrenorul formației Universitatea Craiova, Corneliu Papură, a susținut conferința premergătoare deplasării în Ilfov, pentru partida cu FC Voluntari. Confruntarea este programată mâine, de la ora 17.30, pe stadionul „Anghel Iordănescu“ și contează pentru etapa a 19-a din Liga 1.

Discursul lui Corneliu Papură nu a diferit prea mult de cele anterioare cu privire la adversari și la ce ar trebui făcut pentru ca punctele să ajungă în contul Științei.

„Niciun meci nu este ușor de câștigat. Cu toate că pe hârtie suntem favoriți, lucrurile în teren se desfășoară altfel. Trebuie să fim concentrați pentru fiecare fază și să ne impunem. Au fost obligatorii și punctele pe care le-am pierdut, nu doar cele din meciurile următoare. Cred că puteam să scoatem mai mult. Pe hârtie, cu siguranță suntem favoriți, dar o să vedem și faptic dacă o să reușim.

Nu cred că echipele cu care am jucat nu s-au închis în cele 3 meciuri din acest an. Nu știu care va fi tactica celor de la Voluntari, dar cu siguranță niciun meci nu este ușor, indiferent împotriva cărei echipe jucăm. Trebuie să ne motivăm, să fim pregătiți pentru orice meci. Nu am început așa cum ne doream, dar trebuie să continuăm să muncim. Se întâmplă în fotbal ca lucrurile să nu se desfășoare așa cum îți dorești. Suntem pierzători dacă nu luptăm în fiecare meci să câștigăm“, a spus tehnicianul alb-albaștrilor.

Corneliu Papură: „Orice jucător nou este binevenit“

Întrebat dacă este tentat săschimbe sistemul de joc ținând cont că Universitatea Craiova nu are forță în ofensivă decât cu un vârf împins, Papură a spus: „Nu înseamnă că dacă joci cu 4 vârfuri ești și ofensiv. Sau dacă joci cu 7 fundași ești defensiv. Sau dacă te retragi înseamnă că ești defensiv. Din contră, cred că ești mult mai vulnerabil dacă te retragi în loc să faci pressing. E o chestie de abordare“.

Cât despre campania de transferări, nicio noutate, deși au trecut aproape două săptămâni de când s-a dat undă verde.

„Suntem în discuție cu jucători, dar vom vedea dacă se va reuși transferul. Orice jucător nou este binevenit. Cu cât ai un lot mai numeros, cu atât ai alegeri mai multe“, a spus Corneliu Papură.

În privința luptei pentru titlu, Corneliu Papură a spus că speră ca echipa să evolueze mai bine în viitor și să strângă cât mai multe puncte: „Sunt foarte multe meciuri de disputat. Nu înseamnă că dacă nu am avut un început așa cum ne-am dorit nu mai credem. Suntem în primele 3, sperăm să jucăm mult mai bine și să strângem cât mai multe puncte“.

Citește și: FC Voluntari – „U“ Craiova | Paul Papp: „Sper să existe o descătușare la meciul viitor“