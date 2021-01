Marius Constantin: „Trebuie să facem ceva să reușim să câștigăm meciurile următoare!“

Fundașul central Marius Constantin a afirmat că Universitatea Craiova s-a prezentat ceva mai bine în meciul de la Giurgiu, contra Astrei. El admite însă că Știința e departe de cum ar trebui să joace.

„Într-adevăr, nu este rezultatul pe care-l așteptam. Din punctul meu de vedere cred că am controlat jocul, chiar și pe acest teren dificil. Era parțial înghețat, dar am înțeles că s-au făcut eforturi să se prezinte cât mai bine. Doar rezultatul ne nemulțumește. Nu ne pică bine și trebuie să facem ceva să reușim să câștigăm meciurile următoare. În felul ăsta ne distanțăm foarte tare de primul loc și ne va fi foarte greu să recuperăm punctele pierdute. Nu sunt în măsură să vorbesc despre colegii mei, însă nu sunt rezultatele pe care ni le dorim. Parcă s-a simțit o îmbunătățire a jocului, dar dacă nu am câștigat este în zadar“, a spus Marius Constantin.

„Meciul cu Viitorul este crucial pentru noi și trebuie să-l câștigăm, indiferent cum. Nu trebuie să ne întrebați pe noi, jucătorii, de schimbările de antrenori, ci pe cei din conducere. Noi suntem plătiți să ne antrenăm și să jucăm, dar nu ca azi, ci mai bine. Sperăm că rezultatele pozitive vor veni curând“, a completat apărătorul grupării din Bănie.

Etapa a 17-a:

Sâmbătă, 16 ianuarie: Dinamo – Chindia Târgoviște 0-1.

Duminică, 17 ianuarie: FC Argeș – Gaz Metan Mediaș 1-1, Sepsi – CFR Cluj 0-1, Academica Clinceni – AFC Hermannstadt 0-0.

Luni, 18 ianuarie: Poli Iași – FC Botoșani 0-1, Astra Giurgiu – Universitatea Craiova 1-1.

Marți, 19 ianuarie – ora 17.00: FC Voluntari – UTA Arad, ora 20.00: FC Viitorul – FCSB.

Clasament:

Clasament oferit de flashscore.ro

Citește și: Nicușor Bancu: „Nu putem să ne creăm foarte multe ocazii și nu știm de ce“