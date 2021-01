Astra – „U“ Craiova 1-1 | Eugen Neagoe, împăcat cu punctul obținut

Tehnicianul formației Astra Giurgiu, Eugen Neagoe, s-a împăcat, dar cu greu, cu remiza înregistrată luni seară, cu Universitatea Craiova.

„Cu siguranță ne-am dorit cele 3 puncte, dar și Craiova. Am început meciul bine, am reușit să marcăm, dar, din păcate, după nu am mai pus presiune și nu am mai avut ocazii de a marca până în minutul 45. Atunci am irosit o ocazie uriașă la 1-0, când a scăpat Stahl singur cu portarul. Dacă marca și făcea 2-0, probabil că acum discutam despre victorie. Dar ăsta este fotbalul, când nu marchezi tu, o face adversarul. S-a întâmplat și la noi să facem o greșeală nepermis de ușor, am primit acel gol și am intrat la pauză cu 1-1, nu cu 2-0. Știam că adversarii noștri vor fi mult mai bine din punct de vedere fizic, pentru că au avut 3 zile în plus de odihnă. I-am felicitat pe băieții mei pentru efort, pentru atitudinea pe care au avut-o, dar, din păcate, nu am fost foarte lucizi când a trebuit“, a declarat Eugen Neagoe.

Etapa a 17-a:

Sâmbătă, 16 ianuarie: Dinamo – Chindia Târgoviște 0-1.

Duminică, 17 ianuarie: FC Argeș – Gaz Metan Mediaș 1-1, Sepsi – CFR Cluj 0-1, Academica Clinceni – AFC Hermannstadt 0-0.

Luni, 18 ianuarie: Poli Iași – FC Botoșani 0-1, Astra Giurgiu – Universitatea Craiova 1-1.

Marți, 19 ianuarie – ora 17.00: FC Voluntari – UTA Arad, ora 20.00: FC Viitorul – FCSB.

Clasament:

Clasament oferit de flashscore.ro

