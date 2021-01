Antrenorul formației Universitatea Craiova, Corneliu Papură, s-a arătat nemulțumit de remiza din meciul cu Astra, de la Giurgiu, a treia consecutivă din campionat. În opinia sa, alb-albaștrii au dominat, și-au creat mai multe ocazii și ar fi meritat victoria.

„Dacă aș fi pe bancă și am fi toți, împreună, acolo, poate altfel. Poate m-ar simți mai aproape… Cred că am dominat jocul, chiar dacă am întâlnit o echipă care s-a grupat bine. Formația adversă s-a rezumat la ceea ce mă așteptam, la contraatac și a reușit unul. Dar, per ansambul, cred că meritam să mai înscriem. Cu o echipă care se grupează acolo, în propria jumătate, nu ai spații și e destul de greu să găsești soluții. Speram ca jucătorii care vin de pe bancă să fie mai inspirați, să găsească ultima pasă, care cred că ne-a lipsit astăzi în majoritatea acțiunilor ofensive. Dar și așa am adus de foarte multe ori mingea în față și cred că puteam să înscriem mai mult“, a declarat tehnicianul oltean.

Corneliu Papură: „ Trebuie să uităm cât mai repede meciul de astăzi“

Corneliu Papură a explicat și înlocuirea lui Cîmpanu cu Bărbuț și a vorbit și subliniat că echipa sa trebuie să se concentreze deja asupra meciului cu Viitorul și ce a celor care urmează.

„Cîmpanu a avut o evoluție bună, cu toții au avut, dar cred că mai util, în momentul respectiv, mi s-a părut Bărbuț. Trebuie să uităm cât mai repede meciul de astăzi și să pregătim meciul viitor. Cred că așa se va întâmpla până pe 10 februarie. Sunt meciuri care se succed din 3 în 3 zile și trebuie să ne concentrăm pentru următorul meci. Cred că la fiecare joc ai presiunea de a câștiga, chiar dacă ai 7 victorii. Pentru fiecare meci lupți să câștigi“, a încheiat Papură.

Etapa a 17-a:

Sâmbătă, 16 ianuarie: Dinamo – Chindia Târgoviște 0-1.

Duminică, 17 ianuarie: FC Argeș – Gaz Metan Mediaș 1-1, Sepsi – CFR Cluj 0-1, Academica Clinceni – AFC Hermannstadt 0-0.

Luni, 18 ianuarie: Poli Iași – FC Botoșani 0-1, Astra Giurgiu – Universitatea Craiova 1-1.

Marți, 19 ianuarie – ora 17.00: FC Voluntari – UTA Arad, ora 20.00: FC Viitorul – FCSB.

Clasament:

