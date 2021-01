Astra – „U“ Craiova | Corneliu Papură: „Sunt lucruri pe care nu reușesc să le înțeleg“

Antrenorul formației Universitatea Craiova, Corneliu Papură, a prefațat partida pe care alb-albaștrii o vor susține luni, de la ora 20.00, la Giurgiu, cu Astra. A afirmat că își dorește de la elevii săi să fie precauți, să-și domine adversarii și, bineînțeles, să marcheze, lucru pe care nu l-au mai făcut demult.

„Ne așteaptă un meci cu o echipă care are jucători buni, care pot face oricând diferența. Trebuie să luăm măsuri speciale la toți, nu numai la Budescu, pentru că au jucători destul de buni în atac. Trebuie să fim concentrați la punctele lor forte și să reușim să câștigăm. O să încercăm să-i deschidem și sper să reușim să înscriem din ocaziile pe care sper să ni le creăm. Într-adevăr, avem două zile în plus de refacere față de cei de la Astra. Dar trebuie să arătăm lucrul acesta și pe teren. Ne dorim ca noi să conducem jocul și să-l câștigăm. Am mai jucat împotriva lui Eugen Neagoe, ne-am văzut fiecare de echipă, ne respectăm. Din punctul meu de vedere orice meci se pregătește la fel“, a spus Papură.

„Cicâldău are o durere la genunchi. Screciu este suspendat, iar Bic – bolnav. Alte probleme nu sunt. Vom vedea la ora jocului cine va intra, dar sper să aleg cea mai bună soluție. Este posibil să schimbăm și sistemul“, a mai spus acesta.

A răbufnit când a fost întrebat de lipsa golurilor

Întrebat de către reprezentantul GdS dacă s-a mai reglat jocul Științei și suporterii se pot aștepta și la goluri din partea favoriților, lucru care nu s-a mai întâmplat de trei etape, Corneliu Papură a răbufnit.

„Nu știu cum merg lucrurile, dar, când am câștigat cu 3-2, toate întrebările erau de genul: ‘Da, dar primiți goluri. Nu e bine’. Acum nu primim gol, avem a doua apărare, iarăși nu e bine. Am avut la Botoșani 0-0, dar echipa adversă nu a șutat nici măcar o singură dată pe spațiul porții. Ar fi trebuit să primim un penalti și aveam două puncte în plus. Cluj, niciun șut pe spațiul porții, iarăși nu e bine. Din punctul meu de vedere, mingea a fost în poarta CFR-ului la șutul lui Bic, plus că amavut câteva situații bune. Iarăși nu a fost bine… Încercăm să dăm totul. Cu siguranță tot timpul este loc de mai bine. Când câștigi cu 5-0 o să încerci să o faci apoi cu 6-0. Tot timpul trebuie să fii mai bun, dar sunt lucruri pe care nu reușesc să le înțeleg“, a afirmat Corneliu Papură.

Transferurile mai așteaptă

Corneliu Papură a vorbit puțin și despre noile sale ajutoare, secundul Octavian Benga și preparatorul fizic portughez Rui Ferreira Santos.

„Având în vedere distanța foarte mică dintre jocuri, preparatorii fizici nu pot să implementeze un program pe un termen mai mare. Trebuie doar să te refaci cât mai repede între jocuri și asta se va întâmpla, probabil, până pe 10 februarie. Rolul de acum al preparatorilor fizici este să ajute la refacerea rapidă a jucătorilor pentru meciul viitor“, a spus Papură.

Cât despre achiziții, tehnicianul s-a abținut: „Suntem în continuare în discuții. Am experiența campionatului trecut, când am și cumpărat bilet de avion unui jucător, iar el nu a mai apărut. În momentul în care se va finaliza vreun transfer, o să anunțăm oficial“.

Corneliu Papură i-a dat replică lui „Săpăligă“

Corneliu Papură nu a fost de acord cu Ion Marin, care a punctat că nu o vede capabilă pe Universitatea Craiova să lupte pentru titlu. „Săpăligă“ a punctat că doar FCSB și CFR Cluj își vor disputa supremația anul acesta.

„Este normal ca un om să aibă părerea lui. Înclin să cred că în momentul în care jucăm cu o pretendentă la titlu și nu trage niciun șut pe poartă, iar noi avem situații de gol, de ce nu am fi și noi în cursă? Și anul trecut am putut face asta. Ok, s-au mai schimbat din jucători, dar suntem datori să luptăm. Din punctul meu de vedere putem să facem acest lucru. Important este cât de bine ne mobilizăm și cât de bine ne concentrăm pe fiecare meci să luăm puncte“, a spus Papură.

„Gândiți-vă că două egaluri acasă cu echipele cu care am pierdut eram mult mai sus în clasament. De asta spun că orice punct trebuie să-l luăm ca atare și la sfârșitul campionatului contează. Dacă facem un calcul clar, anul trecut puteam să luăm puncte foarte ușor. În mandatul meu mă refer. Am avut 1-0 la Hermannstadt și nu am luat niciun punct. Cu punctul acela poate ieșeam campioni. Am avut situații în care nu am reușit să câștigăm pe fondul unui joc bun… Repet: fiecare punct contează în economia unei competiții de lungă durată“, a încheiat Corneliu Papură.

