„U“ Craiova – Sepsi 0-0 | Mihai Căpățînă: „Nu suntem obișnuiți să jucăm în asemenea condiții“

Mijlocașul formației Universitatea Craiova, Mihai Căpățînă, a admis că evoluția din meciul cu Sepsi nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. El a indicat drept factor determinant în stabilirea rezultatlui condițiile de joc.

„Putem spune că sunt două puncte pierdute. Am jucat cu gândul de a lua cele 3 puncte, însă nu am reușit. Cred că și starea gazonului și-a pus amprenta asupra jocului și asta a fost. Nu este confortabil și nu suntem obișnuiți să jucăm în asemenea condiții. Cred că acela care se adaptează mai repede la teren are de câștigat. Nu ne rămâne decât să muncim la fel de mult în continuare și să câștigăm următorul meci. Este ceva nou pentru noi să jucăm meciuri oficiale în luna ianuarie, dar o să ne adaptăm“, a spus Mihai Căpățînă.

Foto: Alex Vîrtosu

Acesta s-a arătat încântat de reîntâlnirea cu Florin Ștefan, originar din Balș: „Cu Florin Ștefan am fost și coleg mult timp. Mă bucur că ne-am reîntâlnit, sper să o mai facem și să câștig data viitoare. L-aș opri aici, la Craiova, dar nu ține de mine acest lucru“.

Mihai Căpățână: „Toată lumea de aici își dorește să câștigăm titlul“

Fotbalistul slătinean de 25 de ani, evaluat de Transfermakt la 700.000 de euro, a vorbit și despre lupta la titlu.

„Momentan cred că lupta la titlu este deschisă oricărei echipe care se va califica în play-off. Noi trebuie să luăm meci cu meci, să intrăm în play-off prima dată și abia apoi să ne gândim la titlu. Toată lumea de aici își dorește să câștigăm titlul. Cu gândul ăsta am pornit la începutul sezonului și pe acest drum vom merge în continuare“, a subliniat Mihai Căpățână.

Foto: Alex Vîrtosu

Acesta își dorește mult o victorie și în meciul de Cupă, cu FC Botoșani, din luna februarie: „Chiar dacă întâlnim un adversar destul de dificil, noi plecăm favoriți. Sper să reușim să trecem în etapa următoare“.

Etapa a 16-a:

Marți, 12 ianuarie: Gaz Metan Mediaș – FC Voluntari 2-0, Universitatea Craiova – Sepsi Sf. Gheorghe 0-0.

Miercuri, 13 ianuarie – ora 17.00: Chindia Târgoviște – Poli Iași, ora 19.00: AFC Hermannstadt – Dinamo.

Joi, 14 ianuarie – ora 17.00: FC Botoșani – FC Argeș, ora 20.00: CFR Cluj – Academica Clinceni.

Vineri, 15 ianuarie – ora 17.00: UTA Arad – FC Viitorul, ora 20.00: FCSB – Astra Giurgiu.

Clasament:

Clasament oferit de flashscore.ro

