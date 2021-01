„U“ Craiova – Sepsi 0-0 | Andrei Ivan: „Altul ar fi fost rezultatul dacă terenul era bun“

Atacantul formației Universitatea Craiova, Andrei Ivan, a fost dezamăgit de rezultatul meciului cu Sepsi Sf. Gheorghe, considerând că suprafața de joc a influențat enorm evoluția alb-albaștrilor.

„A fost 0-0, dar am jucat și pe un teren foarte greu. Prima repriză a fost zăpadă pe teren, se oprea mingea, nu puteam să pasăm. Noi suntem o echipă foarte tehnică și în cea de-a doua repriză, când s-a topit zăpada, s-a văzut că am pasat mai mult. Eu cred că altul ar fi fost rezultatul dacă terenul era bun. Asta este situația, jucăm și în ianuarie. A fost pandemia cu coronavirus și trebuie să ne adaptăm la tot ce se întâmplă și să ne batem pentru titlu“, a declarat Andrei Ivan.

Foto: Alex Vîrtosu

Se teme de terenul de la Botoșani, nu de echipa gazdelor

Andrei Ivan a vorbit și despre tragerea la sorți, Universitatea Craiova urmând să o întâlnească în februarie pe FC Botoșani în optimi.

„Va fi un meci foarte greu cu cei de la Botoșani, în Cupă. O să mergem acolo să câștigăm și să ne calificăm în sferturi. Mă tem de terenul de la Botoșani. Acum trei ani și jumătate, am jucat în pantofi sport, nu în ghete, pentru că a fost zăpada prea mare“, a subliniat atacantul Științei.

Andrei Ivan promite revirimentul

Andrei Ivan a explicat și cauza evoluțiilor sale mai slabe de până acum. El a promis totodată că în curând va redeveni atacantul care „rupea“ plasele adversarilor.

„Trei luni de zile m-am simțit foarte rău! Am avut întins foarte rău un tendon (a avut pubalgie – n.r.) și am putut doar să mă antrenez, nu și să joc. Am mai intrat din dorința de a arăta mai multe suporterilor și celor care m-au criticat. Sunt bine acum, mi-am revenit și sper să am un an foarte bun la Universitatea Craiova. În curând va fi această revenire a mea. Nici astăzi (marți – n.r.) nu am făcut un meci rău. Am intrat foarte bine în joc și sunt mulțumit“, a explicat Andrei Ivan.

Etapa a 16-a:

Marți, 12 ianuarie: Gaz Metan Mediaș – FC Voluntari 2-0, Universitatea Craiova – Sepsi Sf. Gheorghe 0-0.

Miercuri, 13 ianuarie – ora 17.00: Chindia Târgoviște – Poli Iași, ora 19.00: AFC Hermannstadt – Dinamo.

Joi, 14 ianuarie – ora 17.00: FC Botoșani – FC Argeș, ora 20.00: CFR Cluj – Academica Clinceni.

Vineri, 15 ianuarie – ora 17.00: UTA Arad – FC Viitorul, ora 20.00: FCSB – Astra Giurgiu.

Clasament:

