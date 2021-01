Liga 1 | Emil, tot cu stil: „Sperăm că ne-am pregătit cu viitoarea campioană“

Fostul mare fotbalist al Băniei, Emil Săndoi, antrenorul grupării Chindia Târgoviște, s-a declarat mulțumit de cele văzute în cele două amicale de marți, de la Buftea, cu Universitatea Craiova. El a punctat totodată că speră ca Știința să-și adjudece titlul de campioană anul acesta.

„Sperăm că ne-am pregătit cu viitoarea campioană a României. A fost un antrenament bun pentru ambele echipe. Nu prea am făcut schimbări, așa ne-am înțeles de la bun început. Cred că a fost un joc util și pentru ei, și pentru noi. Trebuie să recunoaștem, Craiova are o echipă foarte bună și un lot foarte valoros. Nu pot să spun că nu sunt mulțumit de prestația băieților, am arătat ca o echipă disciplinată. A fost un joc echilibrat“, a concluzionat Emil Săndoi.

Emil Săndoi: „Nu joacă milioanele de euro în teren“

Emil Săndoi a admis că așteaptă întăriri la echipă, dar în privința Craiovei a fost vehement: Universitatea se bate la campionat!

„Nouă sigur ne mai trebuie jucători. Avem o bancă foarte scurtă, așa cum am spus și în tur. Suntem în discuții cu mai mulți jucători și sperăm să ne completăm lotul. Obiectivul nostru este salvarea de la retrogradare. Craiova se poate bate la campionat și cu CFR, și cu FCSB! Au o echipă foarte bună“, a punctat Emil Săndoi.

Acesta a menționat însă că echipele sunt destul de echilibrate valoric:

„Nu joacă milioanele de euro în teren, de aceea există și surprize în campionat. Patru sau cinci echipe au un lot mai bun decât celelalte, dar restul loturilor sunt echilibrate. Cred că și Sepsi poate fi o pretedentă la titlu, au o formație foarte bună“.

