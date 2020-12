Mario Găman: „Locul pe care-l ocupă CSO Filiași este o mândrie pentru toată comunitatea!“

CSO Filiași a fost surpriza plăcută a campionatului de la Liga 3, seria 6, chiar dacă staff-ul tehnic și cel administrativ atrăgeau atenția asupra acestui fapt. Gruparea antrenată de Mario Găman, Boby Arjoca și Cosmin Fruntelată, plus antrenorul cu portarii Răzvan Stanca, plecat ulterior la Turris, a făcut o treabă excelentă. Filiașiul a încheiat pe primul loc în serie, având 21 de puncte strânse în 10 etape (nouă din tur + una din retur).

CSO are cea mai bună apărare, alături de Vedița Colonești, doar 9 goluri primit, și împarte locul doi în privința atacului. Are 18 goluri înscrise, la fel ca Sporting Roșiori și Unirea Bascov. Echipa cu cele mai multe reușite, 23, este Vedița Colonești.

„Sunt mândru că am reușit să terminăm pe primul loc!“

„Principalul“ formației CSO Filiași, Mario Găman, a făcut bilanțul pentru GdS. El a vorbit și despre partea secundă a campionatului, unul care se anunță foarte disputat.

GdS: Cum ați caracteriza cele 10 etape scurse din acest sezon?

Mario Găman: A fost un tur ce campionat reușit, incluzând aici și prima etapă din retur. Sunt mândru că am reușit să terminăm pe primul loc! Nu este ușor să gestionezi un lot cu mulți jucători cu experiență, care au evoluat la un nivel superior. Totodată să integrezi și juniorii în rândul lor. Dacă privim atent lucrurile observăm că la unele jocuri am introdus juniorii și am lăsat pe bancă din fotbaliștii cu experiență. Mă bucur că am reușit să păstrăm liniștea în lot cu o comunicare bună.

De asemenea, mă bucur enorm că am reușit să facem un grup unit. Toată lumea trage în aceeași direcție. Băieții au înțeles că singurul scop al nostru, al staff-ului, este să construim o echipă competitivă, care să domine orice adversar. Acest lucru l-am și reușit până acum. Chiar și în meciurile pe care le-am pierdut am dominat. Doar neșansa a făcut să nu reușim un rezultat pozitiv.

GdS: Ați avut conducerea foarte aproape de voi, cât a contat?

Mario Găman: Mă bucur că domnul președinte Florin Spânu și domnul primar Costeluș Ilie Gheorghe ne-au acordat încredere deplină. Ne-au susținut din toate punctele de vedere, atât în momentele bune, cât și în momentele mai puțin bune. La final, răspunsul nostru a fost pe măsura așteptărilor dânșilor. Împreună am reușit să le redăm fotbaliștilor noștri încrederea, bucuria de a juca. Iar locul pe care-l ocupă CSO Filiași acum este o mândrie pentru toată lumea, pentru toată comunitatea. Sperăm să reușim să ducem la bun sfârșit acest proiect frumos. Pe această care vreau să mulțumesc conducerii pentru că atunci când o să intrăm în anul 2021 o să o facem cu salariile la zi, ceea ce nu este un lucru ușor.

„Nu stăm la mâna nimănui, depindem doar de noi“

GdS: Ați stabilit data reunirii, cantonament?

Mario Găman: Deocamdată nu am fixat datele, dar am creionat totul. O să ne reunim în jurul datei de 20 ianuarie. Trebuie să ne luăm măsuri pentru un teren de antrenament pentru ce va urma. Spun asta pentru că nu o să putem face antrenament pe terenul nostru în condițiile în care o să ningă sau o să fie timpul urât. În privința cantonamentului, urmează să analizăm atent lucrurile, ca să luăm deciziile cele mai bune. Trebuie să vedem ce soluții găsim, pentru că degeaba faci cantonament dacă nu ai un teren adecvat și condiții bune pentru a putea lucra și cu mingea. Încă analizăm.

GdS: Se anunță un retur complicat, dificil…

Mario Găman: O să fie mult mai greu decât turul, fără doar și poate. O să spun acum exact ce v-am declarat prima dată, când am venit la Filiași: totul depinde doar de noi! În momentul acesta nu depindem de rezultatele indirecte, nu stăm la mâna nimănui, depindem doar de noi! Și eu am încredere că după o pregătire foarte bună și cu jocul pe care l-am etalat, și sperăm să continuăm cu aceleași principii și același concept, să reușim să dovedim că suntem una dintre cele mai bune echipe ale seriei.

După cele opt meciuri din retur trebuie să rămânem pe primul loc pentru a putea merge la baraj. Gândiți-vă că toate adversarele acum vor da totul să învingă echipa de pe primul loc. Vor lupta cu multă motivație, multă înverșunare și este nornal, iar asta trebuie să de motiveze și pe noi să dăm totul pe teren. Mă bucur că în seria noastră sunt echipe bune și se joacă un fotbal bun. Chiar vreau să laud antrenorii și conducătorii tuturor formațiilor din seria 6, pentru că reușesc să mențină echipele la un nivel bun.

Mai vrea 4-5 fotbaliști valoroși

GdS: Reglați lotul în această iarnă? Ce jucători mai vreți la echipă?

Mario Găman: Încercăm să mai aducem 4-5 jucători buni. Aș vrea un atacant, doi fundași laterali, și unul sau doi mijlocași laterali. Dacă reușim să-i aducem, eu zic că lotul ar fi foarte bun, mai puternic decât în tur. Împreună cu domnul președinte Spânu analizăm atent mai mulți jucători, pentru că este foarte important să se integreze rapid în jocul nostru. Sperăm să luăm deciziile cele mai bune.

GdS: Renunțați și la unii jucători?

Mario Găman: Deocamdată nu am luat nicio decizie în acest sens. Până nu stabilim cine vine cineva și ce număr de jucători o să avem nu mă pronunț. Analizăm și vedem. Ca idee, eu am fost mulțumit de toată lumea. Tot ce vreau acum este să ne bucurăm de sărbătorile de iarnă. După o să avem timp să vorbim și despre aceste lucruri.

