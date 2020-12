„U“ Craiova – FCSB / Corneliu Papură: „Trebuie să arătăm ca o echipă puternică“

Antrenorul formaţiei Universitatea Craiova, Corneliu Papură, a prefaţat astăzi, în cadrul unei conferinţe de presă, disputa cu FCSB, din etapa a 14-a a Ligii 1. Derbiul va avea loc vineri, de la ora 20.30, pe stadionul „Ion Oblemenco“.

„Toate echipele au părţi bune, dar sunt şi vulnerabile“

Tehnicianul Ştiinţei este convins că misiunea alb-albaştrilor nu va fi uşoară, dar speră ca ei să dea totul pe teren şi să rămână pe primul loc în clasament.

„Ne aşteaptă un joc important, împotriva unei echipe bune din campionatul nostru. Trebuie să fim mult mai concentraţi şi să dăm mult mai mult decât în meciurile pe care le-am jucat pentru a reuşi să câştigăm meciul cu FCSB. Trebuie să fim mult mai atenţi, să nu comitem erori şi să arătăm ca o echipă puternică. Întâlnim cea mai ofensivă din campionat şi trebuie să ne luăm măsurile de siguranţă pe faza de apărare. Sper să arătăm şi noi că suntem o echipă puternică. Şi trebuie să arătăm, pentru că suntem pe primul loc! Vrem să rămânem acolo? Atunci trebuie să arătăm lucrul ăsta. Când intrăm pe teren trebuie să dăm totul în cele 90 de minute pentru a câştiga. Toate echipele au părţi bune, dar sunt şi vulnerabile. Încercăm să le găsim pe acestea şi să profităm de eventualele greşeli ale lor şi să putem înscrie. Este important ca la un meci cu miză, cum este acesta, să te concentrezi şi să nu ratezi ocaziile create“, a declarat antrenorul alb-albaştrilor.

„Nu trebuie să ne gândim la arbitraj. Trebuie să ne concentrăm pe ceea ce avem noi de făcut. Nu-l cunosc ca psihologie pe Haţegan (zvonurile îl indică pe el ca fiind centralul derbiului – n.r.), dar mă gândesc că arbitrând la un nivel atât de mare nu are vreo presiune. El arbitrează două culori şi trebuie să aplice regulamentul. Sperăm ca el să nu greşească, să fie imparţial şi să ia cele mai bune decizii“, a mai spus Corneliu Papură.

Speră să aibă tot lotul valid

Corneliu Papură nu s-a pronunţa în privinţa jucătorilor care au ieşit accidentaţi la meciul de la Arad, unde gazdele au practicat un joc dur.

„Am revăzut şi eu jocul, pentru că în timpul meciului chiar nu văzusem faza din minutul 50. Adversarul chiar trebuia să primească roşu direct după intrarea la Vlădoiu! Şi cartonaşul galben era bun, pentru că era al doilea. Dar arădenii chiar au jucat dur… Să sperăm că până la ora jocului vom reuşi să recuperăm toţi jucătorii, să fie apţi pentru joc. Deocamdată sunt cu contuzii, iar Bălaşa are traumatismul pe care l-a suferit. Am simţit tensiunea jocului de la Arad prinvind configuranţia clasamentului, având în vedere că acele 3 puncte ne propulsau pe primul loc. Dar lucrurile astea trebuie lăsate la o parte. Indiferent de miza jocului, totul se rezumă la ceea ce faci pe teren. Dacă îţi alegi bine momentele când să şutezi la poartă, să te aperi exact. Indiferent cu cine joci sau ce configuraţie are clasamentul trebuie să te concentrezi acolo, pe teren“, a punctat antrenorul Ştiinţei.

Corneliu Papură regretă că derbiul cu FCSB se joacă fără spectatori şi a punctat că a cumpărat şi el bilete virtuale:

„Am cumpărat şi eu trei bilete pentru familia mea. Era ideal să fim cu toţii pe stadion. Am trăit pe pielea mea astfel de meciuri, era o echipă în formare, dar publicul ne-a purtat către victorie. A fost 3-1 în momentul în care vechiul stadion a fost arhiplin. Acesta este regretul pe care-l am, indiferent de deznodământul meciului. Astea sunt timpurile… Era o atmosferă extraordinară cu siguranţă“.

Corneliu Papură: „Trebuie să ne autodepăşim“

Corneliu Papură nu este deranjat absolut deloc de faptul că Universitatea Craiova întâlneşte în decurs de câteva zile ambele contracandidate la titlu, vineri pe FCSB şi marţi pe CFR Cluj. El consideră că elevii săi trebuie să muncească bine şi să se autodepăşească dacă vor să aibă parte de satisfacţii.

„Acesta este programul meciurilor şi trebuie să ne adaptăm, să fim la parametrii maximi în ziua meciurilor. Ne dorim tot timpul să câştigăm, deci vrem şase puncte. Dacă vrem ceva mai mult decât anul trecut trebuie să ne autodepăşim. Astea sunt meciuri în care trebuie să te autodepăşeşti, să fii tot timpul agresiv şi să nu uiţi că trebuie să fii superior în toate meciurile. Meciurile acestea, cu FCSB şi CFR, ne spun care este forma noastră actuală. Dar campionatul este lung şi indiferent de rezultate trebuie să fim în continuare pregătiţi pentru următorul meci. Un rezultat favorabil cu FCSB ar fi extraordinar“, a punctat Corneliu Papură.

Citeşte şi: „U“ Craiova – FCSB / Mirko Pigliacelli: „Vom face tot ce trebuie ca să câştigăm!“