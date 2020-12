„U“ Craiova – FCSB / Mirko Pigliacelli: „Vom face tot ce trebuie ca să câştigăm!“

Portarul Universităţii Craiova, Mirko Pigliacelli, a fost desemnat să reprezinte vestiarul în conferinţa de presă de astăzi premergătoare derbiului cu FCSB. Disputa cu a doua clasată este programată vineri, 18 decembrie, de la ora 20.30, pe stadionul „Ion Oblemenco“ şi va „închide“ etapa a 14-a din Liga 1.

„Va fi un meci complicat, împotriva unei echipe foarte bune, organizată, cu jucători valoroşi. Dar noi vom face tot ce trebuie pentru a câştiga cele trei puncte, care sunt foarte importante pentru noi, pentru că ne dorim să fim tot timpul acolo sus“, a declarat Mirko Pigliacelli la început, apoi s-a pus la dispoziţia jurnaliştilor.

Pentru că numărul întrebărilor a fost destul de mare şi au fost abordate şi alte subiecte, GdS va prezenta întâlnirea lui Mirko Pigliacelli cu presa locală sub forma unui interviu.

„Suntem pe primul şi trebuie să facem orice este necesar ca să rămânem acolo“

Cât de mult contează mental faptul că abordaţi acest derbi de pe prima poziţie?

E important pentru moral acest aspect. Noi suntem acum pe primul şi trebuie să facem orice este necesar ca să rămânem acolo. Nu trebuie să avem emoţii şi să facem faţă presiunii. Am mai spus-o: cine nu face faţă presiunii, nu poate juca la Craiova. Aici este presiune, este frumos aşa şi aşa trebuie să fie!

Putem spune că este un meci special pentru voi?

Da, chiar este un meci special, pentru că se întâlnesc primele două clasate. Cred că bătălia pentru titlu se va da până la sfârşit între Craiova, FCSB şi CFR Cluj. Vom face tot ce trebuie ca să câştigăm meciul cu FCSB.

Este Man cel mai periculos jucător al lui FCSB?

Are foarte mulţi jucători buni FCSB. Cu siguranţă Man este un fotbalist foarte bun, dar cred că noi avem jucători cel puţin la fel de buni.

Ai un gol înscris în Liga 1, chiar împotriva celor de la FCSB. Crezi că ai un ascendent moral?

Nu. Sincer, ce am făcut înainte de gol, când am apărat bine sau când am greşit, că şi eu am mai greşit, nu m-am ridicat cu pretenţii în faţa altor colegi sau adversari. Fac tot ce trebuie la antrenament, la meci, mă pregătesc foarte bine şi ştiu ce calitate am eu.

A cumpărat trei bilete pentru meci şi organizează o tombolă

La acest meci veţi avea în tribune spectatori virtuali, pentru că s-au pus în vânzare bilete… Cum ţi s-a părut ideea?

Am mai spus-o: pe noi suporterii ne ajută enorm. Chiar dacă nu sunt acolo, în tribune. Legat de treaba asta cu biletele, am cumpărat şi eu trei, pentru că m-am gândit la o chestie. Pentru că nu putem face petrecere cu copii de Crăciun, am zis să fac cadou aceste bilete pe contul meu de Instagram. Va fi un fel de tombolă, iar bilelete vor avea semnătura mea. Poate că aşa fac pe cineva fericit în acest moment foarte greu. Sperăm să ne revedem pe stadion cât mai curând cu toţii.

Pentru că tot ai pomenit de fani, presiunea este la fel de mare ca atunci când în tribune erau suporteri?

Mai devreme am vorbit despre presiunea locului 1, că trebuie să câştigi campionatul… Şi noi trebuie să câştigăm campionatul. Presiunea pusă de suporteri este altceva. Pe noi suporterii ne ajută enorm şi ne este dor de ei. Cu siguranţă este un minus pentru noi faptul că ei nu sunt în tribune. Dacă avem stadionul plin tot timpul, publicul aduce puncte.

„Obiectivul este să fim pe primul loc la sfârşitul campionatului“

Îţi convine că jucaţi aceste două meciuri tari ale turului, cu FCSB şi CFR Cluj, în doar câteva zile?

Oricum trebuia să jucăm cu ele. Dacă ambele sunt într-o săptămână sau unul acum, iar celălalt într-o lună tot trebuie să joci.

Cele două partide care urmează sunt jocuri care în termeni fotbalistici sunt de 6 puncte fiecare. Simţiţi o presiune suplimentară?

Când joci cu FCSB sau CFR sunt meciuri mai importante, pentru că sunt două dintre cele mai bune echipe din campionat, dar cred că şi dacă jucăm cu ultima clasată trebuie să abordăm meciul la fel. Trebuie să dăm totul pe teren, pentru că poţi câştiga un meci cu o echipă mare şi poţi pierde puncte cu o echipă mai mică.

Cu câte puncte te mulţumeşti după aceste două partide?

Noi încercăm să obţinem toate cele 6 puncte, dar să vedem pe teren ce vom reuşi.

Jucaţi pe prime speciale acest sfârşit de an?

Prima noastră constă în cele 3 puncte. Noi ne antrenăm şi jucăm să luăm cele 3 puncte… Dacă vine şi vreo primă suplimentară, e bine, dar nu ne gândim la chestia asta.

Locul 1 la finalul anului este obiectivul acestor două meciuri rămase?

Pentru mine, obiectivul este să fim pe primul loc la sfârşitul campionatului. Acum, dacă terminăm pe locul 1 după următoarele două meciuri e bine.

„Avem un grup foarte bun, suntem foarte apropiaţi“

Cum îi simţi pe cei noi în joc? Au început să apară automatismele?

Da, cu siguranţă avem un grup foarte bun, suntem foarte apropiaţi, ne ajutăm între noi şi cine a venit acum, în vara trecută, s-a integrat foarte bine. Suntem prieteni şi vom lupta împreună la fiecare meci.

Un ultim nume de antrenor vehiculat că ar fi pe lista Universităţii Craiova este cel al lui Walter Zenga. Ai fost sunat de presa din Italia pentru amănunte?

Sincer, eu nu vorbesc cu nimeni din presă, nici din Italia şi nici de aici, şi voi ştiţi bine asta. Avem antrenor, unul foarte bun, facem ce ne cere la antrenamente şi încercăm să dăm totul pentru club. Nu mă interesează cine vine sau cine nu vine. Avem antrenor!

„Aici stau bine, mă simt ca acasă şi chiar nu vreau să plec“

Urmează o perioadă de mercato. La fiecare perioadă de transferuri de până acum s-a vorbit că tu te vei întoarce în Italia. Sunt oferte pentru tine?

Nu vreau să spun că nu citesc şi că nu văd zvonurile, că atunci când stau acasă mă uit şi eu la televizor sau pe internet. Sunt aproape 3 ani de când sunt aici şi în fiecare perioadă de transfer se aude că eu plec sau că vine alt portar la echipă. Eu nu am vorbit niciodată cu cineva şi nu am auzit de oferte. Ce mă deranjează este că a fost o informaţie ‘lucrată’. A fost scris în trecut că mi-e dor de Italia şi că vreau să mă întorc. Mi-a fost dor şi îmi este dor, dar este o chestie legată de pandemie. Sunt aproape 9 luni de când nu mi-am văzut părinţii. De asta am spus că mi-e dor de Italia. Aici stau bine, mă simt ca acasă şi chiar nu vreau să plec. De ce trebuie să plec?

O să-i vezi acum, de sărbători?

Vom vedea cum sunt regulile cu Italia, dacă este perioadă de carantină pentru cine se întoarce, pentru că în fiecare zi se poate schimba ceva. Mi-e dor de familie, dar ce contează mai mult pentru mine în momentul ăsta este echipa. Trecem printr-o perioadă foarte bună, dar vin nişte meciuri foarte grele. După ne gândim şi la vacanţă şi la familie.

