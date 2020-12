Liga 1 | Astra lui Eugen Neagoe a scos un punct și la Botoșani

FC Botoșani și Astra Giurgiu au încheiat la egalitate, scor 1-1, partida susținută vineri, în Moldova, contând pentru etapa a 13-a din Liga 1.

Oaspeții au fost cei care au deschis scorul, prin Montini, după un assist al lui Budescu (’55, 0-1).

Moldovenii au restabilit egalitatea în urma unui penalti, transformat de Keita (’69).

FC Botoșani: Pap – Braun, Haruț, Chindriș, Holzmann – Florescu, Rodriguez – Al Mawas, Ongenda (’82, Camara), Keyta – Târcoveanu (’67, Toutouh). Antrenor: Marius Croitoru.

Astra: Lazar – Sousa, Graovac, Dima, David Bruno – Crepulja – Canadjija, Răduț, Budescu (’90+4, Wuthrich), V. Gheorghe (’73, S. Balaure) – Stahl (’55, Montini). Antrenor: Eugen Neagoe.

Cartonașe galbene: Keyta ’63, Florescu ’84 / Sousa ’41, V. Gheorghe ’72, Canadjija ’77, Dima ’84, Lazar ’90+3.

A arbitrat: Iulian Călin.

„Astra va ajunge o echipă puternică, vă promit!“

Antrenorul craiovean Eugen Neagoe s-a arătat nemulțumit de punctul obținut și promite că Astra va fi o echipă și mai bună.

„Un punct muncit! I-am felicitat pe băieți pentru atitudine, pentru efort, terenul a fost destul de greu, moale. Un efort fantastic făcut de ei. Nu sunt mulțumit, mi-aș fi dorit să câștigăm, chiar dacă cei de la Botoșani au avut posesia în mai mult timp din joc. Important e rezultatul. A fost acel moment neinspirat al lui Dima, când face penalti, îl lovește în mână. Am avut și absențe, una din ele a lui Valerică Găman, foarte importantă pentru noi. Mi-am promis să avem mai multe puncte decât avem acum. Chiar dacă n-am pierdut de când am venit la Astra, mi-aș fi dorit să câștigăm. Sper să o facem marți, cu Gaz Metan Mediaș. Eu am încredere foarte mare în jucători. Vă promit că Astra va deveni o echipă puternică“, a declarat Eugen Neagoe, la Digi.

Liga 1, etapa 13

Vineri, 11 decembrie: FC Botoșani – Astra Giurgiu 1-1, ora 20.30: Dinamo – Poli Iași.

Sâmbătă, 12 decembrie – ora 12.30: Academica Clinceni – FC Argeș, ora 17.00: Gaz Metan Mediaș – Sepsi, ora 19.30: Chindia Târgoviște – FC Viitorul.

Duminică, 13 decembrie – ora 18.15: AFC Hermannstadt – FC Voluntari, ora 21.00: CFR Cluj – FCSB.

Luni, 14 decembrie – ora 19.00: UTA Arad – Universitatea Craiova.

Clasament:

1.FCSB 30 puncte (golaveraj 34-12)

2.„U“ Craiova 28 (17-6)

3.CFR Cluj 24 (14-6)

4.Sepsi 20 (17-12)

5.Clinceni 20 (14-9)

6.UTA 17 (12-14)

7.Viitorul 16 (17-15)

8.Chindia 15 (7-9)

9.Botoșani 14 (18-20)

10.Voluntari 14 (17-19)

11.Mediaș 13 (18-20)

12.Dinamo 12 (13-14)

13.Hermannstadt 11 (11-16)

14.Astra 10 (12-21)

15.Iași 10 (12-31)

16.Argeș 9 (10-19)

