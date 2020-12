Liga 2 | Călin Cojocaru: „Sunt convins că putem scăpa de retrogradare“

Antrenorul echipei Pandurii Târgu Jiu, Călin Cojocaru, a declarat sâmbătă, după meciul pierdut cu 3-2 pe teren propriu, că FCU Craiova s-a impus cu şansă şi ajutorul arbitrilor.

„Jucăm fotbal, dar nu avem nici noroc. Astăzi, în loc să facem noi 3-2, au făcut adversarii. În prima repriză au fost mai buni ca noi, am început meciul modest. Dar în a doua repriză noi am fost mai buni! Am şi marcat de două ori ne-am şi creat multe ocazii. Din păcate, arbitrul le-a dat atâtea lovituri cât a fost nevoie să ne bage mingea în poartă. Nu ştiu de ce am început timorat. Le-am spus să nu se uite la clasament, deşi e dureros pentru noi că suntem pe ultima poziţie. Am avut forţă şi ne-am revenit în repriza a doua. Nu cred că aţi văzut că e o echipă pe primul loc şi alta e pe ultimul“, a spus antrenorul gorjenilor, citat de Radio Accent.

Se bucură de susținerea conducerii

Tehnicianul timișorean a declarat că va continua la Pandurii și că salvarea echipei de la retrogradare este posibilă.

„Aceşti băieţi minunaţi mă ghidează să rămân la Târgu Jiu. Eu i-am adus şi cred în ei foarte mult. Nu pot să îi las de izbelişte, fiindcă trebuie să am grijă de ei. Am vorbit cu conducerea de câteva ori. Le-am spus că, din punct de vedere al rezultatelor, am şi eu partea mea de vină şi, dacă vor, pot să aducă pe altcineva. Mi-au spus că vor să continuăm, dar, bineînţeles, avem nevoie şi de rezultate, fiindcă sunt cele mai importante. Suntem noi saraci, dar jucătorii nu pot să plece aşa, fiecare cum vrea. Sunt convins că putem scăpa de retrogradare“, a încheiat Călin Cojocaru.

Liga 2, etapa 15

Sâmbătă, 5 decembrie: Gloria Buzău – Aerostar Bacău 1-1, Pandurii Târgu Jiu – FCU Craiova 2-3, Turris Turnu Măgurele – Comuna Recea 1-1, Concordia Chiajna – CSM Slatina 3-2, Farul Constanţa – Csikszereda Miercurea Ciuc 0-2, CSM Reșița – Ripensia Timișoara 2-0, Unirea Slobozia – Petrolul Ploieşti 0-3.

Duminică, 6 decembrie – ora 11.00: CS Mioveni – Viitorul Pandurii Târgu Jiu, ora 13.30: ASU Poli Timișoara – FC Rapid.

Marţi, 8 decembrie – ora 16.45: Universitatea Cluj – Dunărea Călăraşi.

Clasament:

1.FCU 30 puncte (golaveraj 27-12)

2.Călăraşi 24 (18-13)

3.ASU Poli 24 (14-9)

4.ACS Viitorul 23 (24-20)

5.Rapid 23 (20-20)

6.Metaloglobus 22 (16-10)

7.Csikszereda 22 (16-12)

8.Petrolul 21 (23-14)

9.Buzău 21 (17-12)

10.Farul 20 (15-15)

11.Turris 19 (23-19)

12.Mioveni 18 (9-6)

13.Reșița 18 (9-16)

14.„U“ Cluj 17 (15-11)

15.Slatina 16 (16-19)

16.Chiajna 15 (20-21)

17.Recea 15 (20-26)

18.Slobozia 15 (12-21)

19.Ripensia 15 (12-21)

20.Bacău 9 (17-25)

21.Pandurii 7 (14-35)

