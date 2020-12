Liga 2 | Vali David: „Mă bucur că am luat cele trei puncte“

FCU Craiova s-a impus greu, cu 3-2, în fața echipei Pandurii, la Târgu Jiu, și iernează pe prima poziție în Liga 2. Antrenorul cu portarii al liderului, Vali David, a admis că evoluția băieților săi a fost oscilantă și nu l-a mulțumit.

„Știam că vom avea un meci greu, iar pentru asta trebuia să fim concentrați din primul și până-n ultimul minut. Nu am fost așa mereu. Nici n-am intrat bine pe teren în partea secundă și am fost egalați, după care iar am luat-o de la capăt. Am avut și noroc la faza în care a ratat atacantul gazdelor (n.r – Gabriel Dodoi). Iar noi, pe contraatac, am dat gol. Cam așa se scrie istoria la fotbal. Atâta timp cât am câștigat, consider logic ca rezultatul să fie echitabil. Mă bucur că am luat cele trei puncte“, a spus David, care a condus a doua oară echipa, după ce antrenorul interimar, Dan Vasilică, a fost în izolare.

Vali David: „Așteptăm să vedem ce antrenor principal aducem“

Vali David a făcut o scurtă trecere în revistă a celor petrecute în acest sezon de Liga 2. El a afirmat, din nou, că așteaptă completarea staff-ului tehnic cu un antrenor principal.

„Sunt foarte mulțumit de parcursul din acest sezon. Mă bucur că în campionat nu avem nicio înfrângere. Echipa a jucat foarte bine în prima repriză, cu multe peste ce am jucat în ultimele patru-cinci meciuri, când nu reușeam să câștigăm și făceam doar egaluri. Acum, așteptăm să vedem ce antrenor principal aducem, ca să închege această echipă, care este super talentată. Sper să ne redevem sănătoși în ianuarie, la reunire, și să începem în forță minireturul, care se anunță de foc“, a precizat David, citat de liga2.prosport.ro.

Vali David, fost antrenor și la Pandurii, alături de care a promovat în Liga 1, fiind secund în mandatele lui Emil Sandoi, Eugen Neagoe sau Cristian Pustai, regretă unde se regăsește gruparea gorjeană: „Îmi pare rău că aveam nevoie de victorie tocmai la Târgu Jiu, unde m-am consacrat ca antrenor. Dar meseria te face să-ți dorești binele echipei pe care o antrenezi. Regret că am băgat Pandurii într-o situație și mai delicată, dar mă bucur pentru echipa mea“.

Citește și: Liga 2 | Doar FCU a confirmat. Vezi rezultatele de sâmbătă din etapa 15!