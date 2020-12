„U“ Craiova | Pavel Badea spune lucrurilor pe nume: „Avem câțiva jucători ieșiți din formă!“

Universitatea Craiova se pregătește intens pentru o revenire cu succes în campionat, asta după ce a bifat o victorie frumoasă în 16-imile Cupei României. Știința întâlnește luni, de la ora 19.00, pe Gaz Metan Mediaș, în etapa 12 din Liga 1. GdS a prefațat această confruntare extrem de importantă cu Pavel Badea, directorul CS Universitatea Craiova.

„Ne cam speriem de orice echipă care vine acum la noi“

Fostul mare fotbalist al Băniei este convins că misiunea alb-albaștrilor nu va fi ușoară. Badea nu se teme de ardeleni cât de problemele propriei echipei.

„Ne cam speriem de orice echipă care vine acum la noi, după ce ne-au ‘încins’ Clinceni și Chindia. Este un meci extrem de important, în care cele 3 puncte sunt imperativ necesare pentru a te menține acolo sus și pentru obiectivul pe care-l ai. Primul obiectiv este calificarea în play-off, pentru că numai de acolo poți să ajungi la cel major. Ca să fiu sincer, cu jocul pe care l-am arătat în ultimele partide îmi este puțin frică de îndeplinirea primului obiectiv. Spun asta și pentru că problemele astea cauzate de Covid au echilibrat un pic valorile. Trebuie să rămânem pozitivi însă, pentru că prin muncă se vor regla și lucrurile din teren, în ceea ce ne privește“, a declarat Pavel Badea.

„Jocul nu a fost la înălțimea rezultatelor! Mulți dintre jucători au evoluat sub valoarea lor!“

Întrebat de jocul echipei, Pavel Badea crede că Universitatea Craiova suferă din pricina faptului că mai mulți jucători nu au evoluat la adevărata lor valoare.

„Nu mă așteptam să avem parcursul acela bun din primele nouă etape. A fost o surpriză plăcută. Dar au fost rezultate care au venit pe fondul unor reușite individuale, coroborate cu multă șansă. Trebuie să fim realiști: jocul nu a fost la înălțimea rezultatelor! Nu poți să câștigi continuu dacă nu ai un joc elaborat, organizat și performant. Fotbaliștii noștri au evoluat sub valoarea lor! Nu putem să ne bazăm doar pe reușitele individuale ale unuia sau altuia. Trebuie să ne impunem printr-un joc bun de echipă. În momentul ăsta nu avem un joc bun de echipă. Eu, unul, nu l-am văzut“, a spus „Samuraiul de pe Jii“.

„Îmi pare, dar avem și câțiva jucători ieșiți din formă și este, așa, o automulțumire. Acest lucru le este foarte dăunător lor, ca jucători, dar și nouă, ca suporteri. Aștept mai mult de la Nistor, de la Cicâldău… Vreau să-l văd din nou pe Bancu evoluând la forma lui bună și îl aștept și pe Ivan să-și revină. Sunt jucători foarte importanți în angrenajul echipei și ne bazăm pe ei“, a completat Pavel Badea.

Pavel Badea: „Deocamdată transferurile făcute în vară nu au confirmat“

Pavel Badea s-a arătat ușor dezamăgit și de noii veniți în tabăra „leilor“. A avut un mic plus doar pentru Ivan Mamut și asta pentru că a văzut la el dorința de a reuși să se impună.

„Deocamdată transferurile făcute în vară nu au confirmat. Inclusiv cei aduși în ultimul moment nu au confirmat. Faptul că Mamut a dat două goluri în ultimul meci ar putea fi pentru el o eliberare psihică și un imbold pentru următoarele meciuri. Eu cred că trebuie să avem răbdare cu el, pentru că de fiecare dată a arătat că vrea să facă treabă. Aleargă săracul, face pressing, de multe ori singur… Are curajul de a șuta de la distanță și are și simțul porții, iar eu îl apreciez. Dacă ar fi ajutat mai mult de cei din linia a doua eu vă spun că foarte multe dintre acțiuni ar avea o finalitate bună pentru echipă. Glumind puțin, Mamut seamănă un pic cu Thomas Muller, păstrând proporțiile, bineînțeles. Și ăla aleargă destul de dezordonat, dar, în schimb, este extrem de inteligent și de aplicat“, a punctat fostul mare fotbalist.

A comentat și conflictul dintre Corneliu Papură și medicul Claudiu Stamatescu

Întrebat cum privește această a treia numire a lui Corneliu Papură la cârma Universității Craiova, Pavel Badea a avut cuvinte frumoase. Bădiță a admis însă care este marea problemă a fostului său coleg și a vorbit și pe tema conflictului dintre Papură și Claudiu Stamatescu, medicul echipei până acum două săptămâni.

„Cornel este un om extrem de bine pregătit și un bun profesionist. În schimb are o mare problemă: comunicarea cu cei din jurul lui! Dacă și-ar îmbunătăți acest aspect ar fi un antrenor de mare calibru. Ăsta este punctul meu de vedere. Spre exemplu, el are un conflict cu doctorul Claudiu Stamatescu, pe care eu îl simpatizez și îl consider cel mai bun profesionst din medicina sportivă din țară. Este o mare pierdere pentru echipă! Sunt surprins că ei doi nu pot colabora acum, asta după ce au făcut-o aproximativ 20 de ani. Un astfel de medic nu-l poți face de la o zi la alta. E nevoie de ani buni, în unele cazuri poate chiar decenii, ca să ajungă la un nivel atât de bun. Claudiu are aproximativ 20 de ani de când face asta și să nu uităm că el este specializat pe echipe de fotbal. Repet: este o mare pierdere pentru echipă!“, a comentat Pavel Badea.

„Cu cât țipă mai tare unii conducători sau antrenori, cu atât sunt ascultați“

Pavel Badea a vorbit și pe tema arbitrajului, unul care în acest sezon a fost destul de contestat de participanții din Liga 1.

„Mi se pare deranjantă situația în care s-a ajuns cu arbitrajul de la noi. Cu cât țipă mai tare unii conducători sau antrenori, cu atât sunt ascultați. Este o mare problemă! Va da impresia că unii sunt avantajați în detrimentul altora, pentru că au mai multă influență și țipă mai tare și atunci apare anarhia. Arbitrajul traversează o perioadă destul de grea din punct de vedere al credibilității, în special în privința celor care-l conduc. Acestă impresie este foarte dăunătoare pentru fotbalul românesc“, a încheiat Pavel Badea.

Liga 1, etapa 12

Vineri, 4 decembrie – ora 17.15: FC Voluntari – Academica Clinceni, ora 20.30: FC Argeş – Dinamo.

Sâmbătă, 5 decembrie – ora 14.30: Sepsi Sf. Gheorghe – FC Botoșani, ora 21.30: FCSB – UTA Arad.

Duminică, 6 decembrie – ora 18.00: FC Viitorul – AFC Hermannstadt, ora 20.45: Poli Iași – CFR Cluj.

Luni, 7 decembrie – ora 16.45: Astra Giurgiu – Chindia Târgoviște, ora 19.00: Universitatea Craiova – Gaz Metan Mediaș.

Clasament:

1.FCSB 27 puncte (golaveraj 31-12)

2.„U“ Craiova 25 (14-5)

3.CFR Cluj 21 (12-6)

4.Sepsi 19 (15-10)

5.Clinceni 19 (11-6)

6.UTA 17 (12-11)

7.Viitorul 16 (17-15)

8.Chindia 14 (7-9)

9.Mediaş 13 (17-17)

10.Voluntari 13 (14-16)

11.Botoşani 12 (15-17)

12.Hermannstadt 11 (11-16)

13.Iaşi 10 (12-29)

14.Dinamo 9 (12-14)

15.Argeş 9 (10-18)

16.Astra 8 (11-20)

