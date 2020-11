Cupa României

Antrenorul Universității Craiova, Corneliu Papură, s-a declarat mulțumit după victoria obținută în 16-imile de finală ale Cupei României, 5-0 cu Progresul Spartac. El a admis că începutul de meci nu a fost prea bun, dar i-a plăcut că alb-albaștrii au reglat repede jocul, au marcat și și-au creat destule ocazii de poartă.

„Am reușit să facem un meci bun, să înscriem și să ne creăm ocazii. Am început destul de greu jocul, dar pe parcurs am reglat totul. Trebuie să tratăm fiecare joc cu maximă concentrare, iar în momentul în care ajungem acolo, în fața porții, să înscriem. Orice atacant (aluzie la Ivan Mamut – n.r.) are nevoie de încredere și are nevoie să înscrie. Să sperăm că toți atacanții care vor juca la Craiova vor reuși să o facă bine și să înscrie foarte mult, să ne clasăm pe primul loc. Ne pregătim să ținem un ritm ridicat și să câștigăm și meciul cu Mediaș“, a declarat Corneliu Papură.

Răzvan Erimia: „Mai mulți jucători erau preocupați să-și asigure tricouri de la fotbaliștii Craiovei“

De partea cealaltă a baricadei, tehnicianul divizionarei C Progresul Spartac, Răzvan Erimia, a recunoscut superioritatea Științei. El a fost totuși dezamăgit de unii dintre elevii săi, care la pauză au preferat să ceară tricourile alb-albaștrilor decât să se concentreze asupra misiunii pe care o aveau.

„Consider că am avut un început de joc, poate chiar 30 de minute, în care am reușit să ne apărăm destul de organizat. Am avut și câteva acțiuni periculoase. Dacă îmi aduc aminte, am avut un corner care s-a transformat într-o ocazie periculoasă. După am luat un gol destul de ușor și moralul băieților mei a scăzut.

Cel mai greu a fost să-i conectez pe băieți la meci. La pauză mai mulți jucători erau preocupați să-și asigure tricouri de la fotbaliștii Craiovei, în loc să se gândească la ce au de făcut în teren. Nu m-am gândit nicio clipă că se va ajunge la așa ceva. Am vrut să facem un meci cât mai bun, dar sigur că diferența dintre cele două echipe este foarte mare și de aceea poate am fi reușit mai mult prin forța grupului. Chiar sunt dezamăgit de acest aspect! Oricum, a fost o experiență foarte bună pentru ei. Suntem fericiți că am reușit să ajungem până în faza aceasta a competiției, cu mulți jucători formați în centrul nostru de copii și juniori“, a declarat Răzvan Erimia.

Cupa României

Programul meciurilor din 16-imi:

Vineri, 27 noiembrie: Chindia Târgovişte – AFC Hermannstadt 5-3 (1-1, 4-2), Progresul Spartac – Universitatea Craiova 0-5.

Sâmbătă, 28 noiembrie – ora 11.00: Turris Turnu Măgurele – Sepsi Sfântu Gheorghe; ora 12.00: CSC Sânmartin – Dunărea Călăraşi; ora 13.15: FCU Craiova – ASU Poli Timișoara, ora 13.30: Farul Constanţa – Academica Clinceni, Concordia Chiajna – AFC Botoşani, Viitorul Pandurii Târgu Jiu – FC Argeş; ora 18.00: Ceahlăul Piatra Neamţ – Petrolul Ploieşti; ora 20.45: Dinamo – FC Viitorul Constanţa.

Duminică, 29 noiembrie – ora 12.15: Ripensia Timișoara – Astra, ora 13.30: Huşana Huşi – Universitatea Cluj, ora 17.30: FC Voluntari – Gaz Metan Mediaş, ora 20.30: Poli Iaşi – CFR Cluj.

Luni, 30 noiembrie – ora 18.00: Csikszereda Miercurea Ciuc – UTA Arad, ora 20.45: Gloria Buzău – FCSB.

