Răzvan Marin: „Vom da totul cu Irlanda de Nord pentru a câştiga“

Fotbalistul echipei naţionale a României, Răzvan Marin, a declarat, marţi seară, într-o conferinţă de presă online susţinută la Belfast, că el şi colegii săi vor da totul pe teren în partida cu Irlanda de Nord din Liga Naţiunilor pentru a câştiga şi a termina pe locul doi al grupei.

„Ştim că Irlanda de Nord are o echipă puternică din punct de vedere fizic. Cu siguranţă, în special la mijlocul terenului, vom avea de muncă împotriva adversarilor. Noi am avut puţin mai mult timp să pregătim această partidă, pentru că nu am mai jucat cu Norvegia. Normal ar trebui să fim mult mai proaspeţi decât nord-irlandezii. Sperăm să arătăm asta şi pe teren. În primul rând ne gândim să terminăm pe locul 2 în grupă. Cât despre urna a 2-a la tragerea la sorţi (n.r. – a preliminariilor Cupei Mondiale) depindem şi de partida dintre Serbia şi Rusia. Noi vom da totul pentru a câştiga şi a termina pe locul 2 în grupa asta. Apoi, bineînţeles că ne-am dori să fim şi în urna a 2-a la Mondiale. Spectatorii vor fi destul de puţini mâine (astăzi – n.r.), doar 1.000. În Italia la un moment dat se juca tot aşa… noi vom încerca să dăm totul pe teren. Uneori e frumos să vezi fani în tribune“, a spus mijlocaşul.

„Tot timpul încercăm să facem totul pe teren“

„Am avut prestaţii bune şi mai puţin bune. Dar ăsta e fotbalul şi trebuie să mergem înainte. Nu ştiu dacă a fost chiar un an ratat. Bineînţeles că nu am reuşit să ne calificăm la Campionatul European, dar nu ştiu dacă avem faţă de cine să ne revanşăm. Noi tot timpul încercăm să facem totul pe teren. Vom vedea, mergem înainte“, a adăugat Răzvan Marin.

Întrebat dacă va juca miercuri şi pentru selecţionerul Mirel Rădoi, despre care se vehiculează informaţii potrivit cărora ar pleca de la naţională pentru a prelua Universitatea Craiova, jucătorul a răspuns:

„Eu nu m-am gândit la acest lucru. Selecţionerul e încă antrenorul nostru. Cum a şi zis, are contract până după calificările de la Mondiale. Pe mine nu mă interesează aceste speculaţii. Şi bineînţeles că ne dorim să câştigăm mâine şi pentru dânsul, şi pentru noi“.

Ultimul meci al naţionalei României în Liga Naţiunilor se va disputa miercuri, de la ora 21.45 (Pro TV), pe Stadionul „Windsor Park“ din Belfast, împotriva selecţionatei Irlandei de Nord. Partida contează pentru clasamentul FIFA, care va determina urnele pentru tragerea la sorţi a grupelor preliminare pentru CM 2022.

Citește și: Mirel Rădoi: Avem de luat o revanşă cu Irlanda de Nord. Vezi ce spune și despre „U“ Craiova!