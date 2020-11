Selecţionerul României, Mirel Rădoi, a declarat, marţi seara, într-o conferinţă de presă online susţinută la Belfast, că prima reprezentativă are de luat o revanşă în faţa Irlandei de Nord. Rădoi spune că rezultatul din partida tur, scor 1-1, a fost unul nedrept.

„Avem o revanşă de luat cu Irlanda de Nord, pentru că în tur a fost un rezultat nedrept. Dar, fiind ultima partidă jucată acasă, în faţa a 1.000 de suporteri, sunt sigur că Irlanda de Nord va dori să arate că poate să bată România şi să aibă o atitudine pozitivă pentru următoarea campanie de calificare la Mondiale. Din punctul meu de vedere şi al jucătorilor va fi un meci destul de echilibrat.

Şi în tur, când am pierdut două puncte, Irlanda de Nord a reuşit să câştige unul chiar şi în 10 oameni. Noi va trebui să ne ridicăm la acelaşi nivel de determinare cu nord-irlandezii. După aceea, din punct de vedere tactic sunt sigur că va fi o bătălie apropiată între cei doi antrenori. Este o luptă între noi, până acum am reuşit să ne anihilăm, aşa cum arată şi rezultatele, sper ca mâine seară, în al treilea meci, să fim noi victorioşi“, a declarat selecţionerul, conform Agerpres.

Mirel Rădoi: Pentru noi meciul de mâine seară va fi ca o finală

Mirel Rădoi a precizat că ar fi fost bine ca la startul partidei de mâine seară să se cunoască deznodământul meciului cu Norvegia, anulat de UEFA după un caz de coronavirus în lotul selecţionatei nordice:

„Din ce s-a discutat, cred că se va ajunge la câştigarea de către noi a partidei cu Norvegia. Nu depinde de noi, depinde de forurile competente. Este o decizie pe care o vom accepta aşa cum va fi. Însă dacă acele puncte nu ni se vor da şi vom pierde cu Irlanda de Nord atunci vom termina pe ultimul loc. Şi nu ne dorim să ajungem în această situaţie. Ar fi fost bine să ştim deznodământul (n.r. – partidei anulate dintre România şi Norvegia), dar pentru noi meciul de mâine seară va fi ca o finală“.

„Ca de obicei noi nu suntem la mâna noastră“

Mirel Rădoi a spus că nu depinde numai de rezultatul partidei cu Irlanda de Nord pentru ca România să facă parte din urna a doua la tragerea la sorţi a preliminariilor CM 2022.

„Ne gândim la importanţa meciului, la faptul că putem termina pe locul 2 în această grupă dacă Austria va învinge Norvegia în ultima partidă. După aceea normal că ne vom gândi şi la urna a doua. Ca de obicei noi nu suntem la mâna noastră. Chiar dacă vom câştiga, dacă Rusia se impune în Serbia vorbim de prisos. Mai departe, sunt mai mulţi factori. E clar însă că am punctat acest lucru şi în şedinţa cu jucătorii“, a afirmat el.

„Nu a fost un an rău“

Anul 2020 nu a fost unul „atât de negru“ pentru echipa naţională în opinia selecţionerului, mai ales în situaţia unui succes miercuri seara.

„Dacă luăm fiecare partidă în parte, nu a fost un an rău. Dacă ne gândim că am pierdut calificarea la EURO 2020, care se dispută şi în România, atunci durerea e mare şi pare un an negru. Din punctul meu de vedere nu este atât de negru, dar va trebui corelat cu o victorie mâine seară. La noi, la români, prima şi ultima impresie contează. Cred că printr-o victorie am termina anul într-un mod pozitiv. Cu atât mai mult câştigând aici pentru prima oară (n.r. – în Irlanda de Nord)“, a precizat el.

„Am spus clar că sunt la echipa naţională“

Întrebat de ce nu a pus punct speculaţiilor privind oferta de la Universitatea Craiova, Rădoi a răspuns:

„Pentru că deja s-a discutat prea mult. Am spus clar că sunt la echipa naţională şi vorbim de echipa naţională. Şi oricum, am văzut că s-a decis viitorul meu fără ca eu să ştiu ceva“.

Ultimul meci al naţionalei României în Liga Naţiunilor se va disputa miercuri, de la ora 21.45, pe Stadionul „Windsor Park“ din Belfast, împotriva selecţionatei Irlandei de Nord. Partida contează pentru clasamentul FIFA, care va determina urnele pentru tragerea la sorţi a grupelor preliminare pentru CM 2022.

